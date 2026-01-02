ЗАРЕЖДАНЕ...
|Истински транспортен кошмар на границата ни с Гърция
Към сутринта на 2 януари движението по границите с Турция, Северна Македония, Сърбия и Румъния е нормално. Спокойствието обаче е временно – по информация на властите около 12–13 часа се очаква възобновяване на активните блокади от гръцка страна, което може напълно да блокира трафика.
Протестите на гръцките фермери и животновъди продължават вече повече от месец. Недоволството им ескалира заради забавени европейски субсидии, високи цени на горива и енергия и растящи разходи за производство. В опит да окажат натиск върху правителството в Атина, земеделците блокират магистрали, ключови пътища, гранични пунктове, а на места дори летища и пристанища.
Най-засегнати от блокадите са:
-ГКПП "Кулата–Промахон“ – най-натовареният пункт, където тировете често са спирани с часове, а понякога и напълно;
-ГКПП "Илинден–Ексохи“ – сериозни ограничения за тежкотоварния трафик;
-Районът на "Капитан Петко Войвода–Орменион“, където също има стачни действия от гръцка страна.
Фермерите планират национална среща на 4 януари, на която ще решат дали протестите да прераснат в още по-мащабни блокади. До тогава шофьорите са предупредени да се въоръжат с търпение и да следят ситуацията в реално време, защото границата с Гърция може да се превърне в капан.
Идентифицираха първата жертва от пожара в швейцарския ски курорт
11:28 / 02.01.2026
11:28 / 02.01.2026
Таяни: Пожарът, който уби над 40 души в Швейцария, вероятно е пр...
16:21 / 01.01.2026
16:21 / 01.01.2026
Най-малко 40 души са загиналите при пожара в бар в Швейцария
12:34 / 01.01.2026
12:34 / 01.01.2026
BBC: България, най-бедната страна в ЕС, изпревари Полша, Чехия и ...
10:51 / 01.01.2026
10:51 / 01.01.2026
Руското министерство на отбраната показа украински дрон, участвал...
12:40 / 31.12.2025
12:40 / 31.12.2025
Фон дер Лайен: Поздравления, България! Можете да се гордеете с по...
11:08 / 31.12.2025
11:08 / 31.12.2025
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
08:33 / 31.12.2025
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
14:55 / 01.01.2026
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
14:44 / 01.01.2026
14:44 / 01.01.2026
