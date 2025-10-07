ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Въпреки дъжда: Младите лекари на пореден протест
Автор: Велизара Ангелова 18:25Коментари (0)185
© Фокус
виж галерията
Въпреки лошото време, десетки млади лекари се събраха, за да изкажат своите искания. Те настояват основната им брутна заплата да бъде 3,5 пъти от минималната за страната, а медицинските сестри, рехабилитаторите и лекарските асистенти – 150% от средното възнаграждение за страната.

Събитието започна от 17:30 ч. с начална точка на протеста - площада пред Министерство на здравеопазването. По-късно се очаква да премине в шествие по бул. "Цар Освободител" до пл. "Орлов мост", където и да завърши. 

Като мотив за организираният протест от инициативния комитет "Бъдеще в България" посочват, че търпението към институциите вече се изчерпа: "Половин година след началото на протестите резултат няма. Вече ни омръзна от празни обещания, мотаене, фиктивни промени и прехвърляне на топката между тях. Искаме реални действия и то веднага".

Припомняме, че по-рано миналата седмица по време на парламентарен контрол 

 депутатът Асен Василев сподели, че сумата необходима за увеличение все пак може да бъде покрита: "От ПП поискахме данните от МЗ от болниците за заплащането и направихме изчисления за това какви средства са необходими, за да може да се достигнат нивата от 150% от средната работна заплата за лекарите като минимална заплата и 125% за всички други медицински специалисти. Сумата е 240 млн. лв. на година или 20 млн. лв. на месец. Увеличението, което се очаква в бюджета на НЗОК между 2025 и 2026 е над 1 млрд. лева. Тоест спокойно тази сума може да бъде покрита от увеличението, което ще дойде от допълнителните средства, които НЗОК ще събере от всички български граждани като здравни осигуровки".

И допълни: "За да се случи това обаче трябва да е прието законодателството преди вие да внесете бюджета в НС, а срокът за внасяне на бюджета е 31 октомври".

Малко преди това обаче парламентарната здравна комисия удължи срока за предложения по общия законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения, с който се уреждат заплатите на медицинските специалисти. Срокът е продължен максимално също до 31 октомври.


Още по темата: общо новини по темата: 34
02.10.2025 »
30.07.2025 »
28.07.2025 »
25.07.2025 »
22.07.2025 »
22.07.2025 »
предишна страница [ 1/6 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Търсят начини за "изпиране" на пари чрез придобиване на жилища на...
17:16 / 07.10.2025
Очакваната доходност от обработваемата земя в България след прием...
17:10 / 07.10.2025
Разчистват свлачището, затворило пътя Смолян Асеновград
16:49 / 07.10.2025
Тировете тотално са затапили АМ "Тракия"
16:27 / 07.10.2025
Има и друг начин за получаване на пенсиите освен по банков път ил...
16:57 / 07.10.2025
Ново 20: 4 пъти следобед за по 30 минути ще се спира изцяло трафи...
16:26 / 07.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
19:37 / 05.10.2025
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
08:51 / 05.10.2025
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 януари, след това ще бъдат обменени автоматично
10:34 / 05.10.2025
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, която ми носиш
15:29 / 06.10.2025
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
16:34 / 05.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Среща Борисов - Тръмп младши
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много ранени
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: