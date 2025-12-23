ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|"Вълшебна Коледа с Vivacom": Празнични емоции със страхотни филми и сериали за всеки вкус
Клиентите на всички ТВ платформи на Vivacom ще получат безплатен достъп до SkyShowtime. За цялото семейство новите канали в платформите на Vivacom – SkyShowtime I 1 и SkyShowtime I 2 – впечатляват със заглавия като Злосторница, Миньоните и двете части на филма Гладиатор, както и популярните сериали Кралят на Тълса, Йелоустоун, Landman и Земя на мафията. За да се възползват от безплатен период за каталога на SkyShowtime, зрителите трябва да активират пакета в приложението My Vivacom и да довършат регистрацията си отново там.
В празничния период Vivacom предлага безплатен достъп и до специалната селекция "Коледна романтика“ от каталог Pickbox NOW, както и до култови заглавия на HBO и всички Arena канали.
"Преди броени дни лансирахме SkyShowtime във всички наши ТВ платформи, а зрителите имат достъп до холивудски блокбъстъри, хитови сериали и ексклузивни оригинални продукции – на всички устройства. А само преди месец стартирахме три изцяло нови ТВ канала – Arena Action, Arena Comedy и Arena Life, като обновихме и любимия VIVACOM Arena. Вярваме, че комбинацията от холивудски хитове, премиум сериали и оригинални продукции ще предложи съдържание за всеки вкус“, каза Любомир Малоселски, директор "Продукти и услуги“ на Vivacom.
Вълнуващата селекция "Коледна романтика“ от каталог Pickbox NOW е сред специалните предложения в EON. Зрителите ще могат да проследят едни от най-романтичните филмови заглавия: "Тайната на съвършената Коледа“, "Книжарница Мост“, "Коледен остров“, "Коледа в сърцето ми“, "Къде изчезна Коледа?“, "Нашият коледен стенопис“, "Целуната от сняг“, "Любов в снега“, "Коледни промени“, "Операция Лешникотрошачка“. Всички заглавия са идеални за гледане заедно с любимите хора.
А във всякаква компания, вълнуващи преживявания ще донесат и филмите от специалната празнична селекция на HBO: забавният "Буба“, приключението "Бъдни вечер в Страната на чудесата“, музикалният хит "Тролчета: Бандата се събира“, "Семейство Макмълън“ и коледните "Най-хубавото коледно шоу“, "Коледен романс с дърводелец“ и "Коледа под светлината на прожекторите“. Не липсват и предложения за всички, които търсят адреналин – от военни шедьоври като "Тънка червена линия“, до напрегнатите трилъри и хоръри като "До зори“ и "Нощна смяна във "Фреди“. За празниците НВО пуска и премиерни сериали - драматичният "Джасмин“, нестандартната анимация "Фериде“ и мистичния "Небе“, за свободно гледане от всички клиенти на Vivacom до 13 януари.
През декември Arena каналите на Vivacom предлагат богат избор от премиум заглавия. В Arena Action зрителите ще открият хитови екшъни и трилъри като "Живот след битка“, "Джон Уик“ и лимитирания корейски сериал, премиерен за тв ефира в България, "Изчезнали: Другата страна“. Arena Comedy добавя празнично настроение с популярни ситкоми, комедии и романтични филми като "Сезонът на буквите“ и "Поздрав от Манхатън“. В Arena Life ще се излъчат касови биографични истории като "Бохемска рапсодия“ и историческата драма "Джей Еф Кей“. VIVACOM Arena остава любимо място за цялото семейство с разнообразни заглавия като "Smart Коледа“ и "Звездните кучета“. А на 31 декември зрителите ще посрещнат новата година с Годишните музикални награди на БГ Радио 2025.
Как може да се възползвате от безплатен достъп за 30 дни до всички тв платформи на Vivacom – вижте тук.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
bTV премахна Цънцарова от лицата на телевизията
15:00 / 23.12.2025
МС одобри капиталово участие в съвместно дружество за завод за бо...
14:41 / 23.12.2025
Дневните пари при командироване в страната ще станат 22 евро от 1...
13:27 / 23.12.2025
Правителството промени размера на законната лихва по просрочени п...
13:23 / 23.12.2025
Промяна в списъка на пощенските станции, в които ще се обменят ле...
13:29 / 23.12.2025
Наш водещ: Ако законът не защитава такива индивиди, бих ги ликвид...
13:13 / 23.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Тежка загуба за Джордж Клуни
15:44 / 21.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS