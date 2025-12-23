"Вълшебна Коледа с Vivacom": Празнични емоции със страхотни филми и сериали за всеки вкус

© До 13 януари Vivacom отключва всички ТВ канали за всичките си ТВ платформи - без допълнително заплащане за нови и настоящи клиенти, за да допринесе за една истински вълшебна Коледа за своите потребители. Предложенията с богата селекция от любими филми, сериали и специални празнични заглавия са за всеки вкус и във всякаква компания, без допълнително заплащане за нови и настоящи клиенти на телекома.



Клиентите на всички ТВ платформи на Vivacom ще получат безплатен достъп до SkyShowtime. За цялото семейство новите канали в платформите на Vivacom – SkyShowtime I 1 и SkyShowtime I 2 – впечатляват със заглавия като Злосторница, Миньоните и двете части на филма Гладиатор, както и популярните сериали Кралят на Тълса, Йелоустоун, Landman и Земя на мафията. За да се възползват от безплатен период за каталога на SkyShowtime, зрителите трябва да активират пакета в приложението My Vivacom и да довършат регистрацията си отново там.



В празничния период Vivacom предлага безплатен достъп и до специалната селекция "Коледна романтика“ от каталог Pickbox NOW, както и до култови заглавия на HBO и всички Arena канали.



"Преди броени дни лансирахме SkyShowtime във всички наши ТВ платформи, а зрителите имат достъп до холивудски блокбъстъри, хитови сериали и ексклузивни оригинални продукции – на всички устройства. А само преди месец стартирахме три изцяло нови ТВ канала – Arena Action, Arena Comedy и Arena Life, като обновихме и любимия VIVACOM Arena. Вярваме, че комбинацията от холивудски хитове, премиум сериали и оригинални продукции ще предложи съдържание за всеки вкус“, каза Любомир Малоселски, директор "Продукти и услуги“ на Vivacom.



Вълнуващата селекция "Коледна романтика“ от каталог Pickbox NOW е сред специалните предложения в EON. Зрителите ще могат да проследят едни от най-романтичните филмови заглавия: "Тайната на съвършената Коледа“, "Книжарница Мост“, "Коледен остров“, "Коледа в сърцето ми“, "Къде изчезна Коледа?“, "Нашият коледен стенопис“, "Целуната от сняг“, "Любов в снега“, "Коледни промени“, "Операция Лешникотрошачка“. Всички заглавия са идеални за гледане заедно с любимите хора.



А във всякаква компания, вълнуващи преживявания ще донесат и филмите от специалната празнична селекция на HBO: забавният "Буба“, приключението "Бъдни вечер в Страната на чудесата“, музикалният хит "Тролчета: Бандата се събира“, "Семейство Макмълън“ и коледните "Най-хубавото коледно шоу“, "Коледен романс с дърводелец“ и "Коледа под светлината на прожекторите“. Не липсват и предложения за всички, които търсят адреналин – от военни шедьоври като "Тънка червена линия“, до напрегнатите трилъри и хоръри като "До зори“ и "Нощна смяна във "Фреди“. За празниците НВО пуска и премиерни сериали - драматичният "Джасмин“, нестандартната анимация "Фериде“ и мистичния "Небе“, за свободно гледане от всички клиенти на Vivacom до 13 януари.



През декември Arena каналите на Vivacom предлагат богат избор от премиум заглавия. В Arena Action зрителите ще открият хитови екшъни и трилъри като "Живот след битка“, "Джон Уик“ и лимитирания корейски сериал, премиерен за тв ефира в България, "Изчезнали: Другата страна“. Arena Comedy добавя празнично настроение с популярни ситкоми, комедии и романтични филми като "Сезонът на буквите“ и "Поздрав от Манхатън“. В Arena Life ще се излъчат касови биографични истории като "Бохемска рапсодия“ и историческата драма "Джей Еф Кей“. VIVACOM Arena остава любимо място за цялото семейство с разнообразни заглавия като "Smart Коледа“ и "Звездните кучета“. А на 31 декември зрителите ще посрещнат новата година с Годишните музикални награди на БГ Радио 2025.



Как може да се възползвате от безплатен достъп за 30 дни до всички тв платформи на Vivacom – вижте тук.