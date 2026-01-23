ЗАРЕЖДАНЕ...
|Втори ден бойкот: И днес НС няма да работи
Липсата на кворум е заради бойкот от опозицията- представителите на "Възраждане", "Продължаваме Промяната- Демократична България", АПС, МЕЧ и "Величие" присъстват в зала, но не се регистрират умишлено, а причината е желанието на управляващото мнозинство (ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново Начало, ИТН и "БСП-Обединена левица") да гласуват в зала на второ и окончателно четене промените в Изборния кодекс.
Вчера след три поредни опита Народното събрание не успя да събере кворум и заседанието бе разпуснато отново по същата причина.
