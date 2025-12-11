ЗАРЕЖДАНЕ...
Всяка пета компания в Европа използва изкуствен интелект. България е някъде на дъното в класацията
Най-високият дял на тези предприятия през 2025 г. е в Дания (42,0%), Финландия (37,8%) и Швеция (35,0%). В другия край на класацията са Румъния (5,2%), Полша (8,4%) и България (8,5%).
Почти всички страни от ЕС са регистрирали увеличение на дела на предприятията, използващи технологии с ИИ, в сравнение с предходната година. Дания е регистрирала най-голямо увеличение (+14,5 п.п.), следвана от Финландия (+13,5 п.п.) и Литва (+12,5 п.п.).
Най-честото използване на ИИ технологии от предприятията в ЕС е било за анализ на писмен език (11,8%). Следвано от използването на ИИ за генериране на снимки, видеоклипове, звук/аудио (9,5%), писмен или говорим език (8,8%) и за преобразуване на говорим език в машинночетим формат (7,2%).
В сравнение с 2024 г., използването на ИИ технологии, което е нараснало най-много през 2025 г., е било анализът на писмен език (+4,9 процентни пункта), следвано от генерирането на писмен или говорим език (+3,4%).
