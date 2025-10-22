ИЗПРАТИ НОВИНА
Все по-близо сме до плащане на такса "водомер"
Автор: Вилислава Ветренска 15:49
©
Все по-близо сме до плащане на "такса водомер".

Това става възможно, след като днес депутатите приеха със 118 гласа "за", 74 "против" и 6 "въздържал се" на първо четене внесения от Министерския съвет Закон за водоснабдяването и канализацията, с който се въвежда т.нар. такса чрез нов модел за ценообразуване.

Той ще включва не само потребеното количество, но и ще се плаща за достъп до услугата.

Припомняме, че в момента цената на водата се определя единствено на база количеството потребление в кубически метри.

Законопроектът предвижда още обособените територии за ВиК услугите да съвпадат с административните области.

Така всяка област ще има една асоциация по ВиК и един ВиК оператор.


Идеята е да се събират повече пари. Това е.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

