Военен джип се вряза в известно заведение в Пловдивска област, научи Plovdiv24.bg. Пътнотранспортното произшествие е станало днес следобед на пътя между Карлово и Калофер, а ресторантът е култовият "Бяла река".

Към момента няма официални данни за сериозно пострадали хора, налице са обаче материални щети. Тепърва органите на реда ще изясняват каква е причината за възникването на сблъсъка.

"Родната армия патрулира в ресторантите", лаконично каза очевидец, минал през мястото на катастрофата.