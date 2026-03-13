Военен джип се вряза в известно заведение в Пловдивска област, научи. Пътнотранспортното произшествие е станало днес следобед на пътя между Карлово и Калофер, а ресторантът е култовият "Бяла река".Към момента няма официални данни за сериозно пострадали хора, налице са обаче материални щети. Тепърва органите на реда ще изясняват каква е причината за възникването на сблъсъка."Родната армия патрулира в ресторантите", лаконично каза очевидец, минал през мястото на катастрофата.