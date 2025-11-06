© Архивна снимка Водач на училищен автобус почина зад волана на превозното средство. Трагедията се е разиграла тази сутрин, съобщават колегите от "24Смолян".



66-годишният мъж е от село Върлино. По време на инцидента той е бил в Златоград, съобщиха кметът на Неделино Боян Кехайов.



Мъжът е трябвало да мине технически преглед. Прилошало му е, а водачът е успял да натисне спирачката и да спре автобуса, в който е нямало пътници.



Лекарски екип е констатирал смъртта му. Мъжът е превозвал ежедневно ученици от околните села в Неделино.