|Внимавайте: Бум на фалшиви столевки и петдесетолевки
Неистинските банкноти, които са хванати в обръщение са 661, докато за първите три месеца са едва 31. Същата е ситуацията и при банкнотите от 50 лева – 531 броя при едва 28 от януари до март.
Общо 1247 фалшиви банкноти са задържани през второто тримесечие при 121 през предходното. Прави впечатление, че фалшификаторите се насочват към банкнотите с голяма стойност, защото при фалшивите двадесетолевки, които са най-фалшифицирани у нас през годините, промяна няма – установени са 43 банкноти за три месеца, пише pariteni.bg.
При банкнотите от 10 лева има намаление – от 15 неистински банкноти хванати до март, на едва 9 – до юни.
За сметка на тях едва 10 са неистинските монети, хванати през второто тримесечие, като най-много са тези от 50 стотинки – 6 броя.
Продължава намалението на банкнотите в обръщение, която тенденция тече през последната година. В обръщение циркулират над 561 млн. банкноти към края на юли, при 569,5 млн. броя към края на юни, показват данните на БНБ. Стойността им е възлиза на над 28,13 млрд. лева.
