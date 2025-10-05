ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Внезапна акция на НАП в най-големия пазар на открито в България, търговци ca хванати в крачка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:45Коментари (0)521
©
Националната агенция за приходите хвана седем търговци в нарушение на Димитровградския пазар за по-малко от час при внезапна проверка тази сутрин. Инспектори от Главна дирекция "Фискален контрол" провериха дали се спазват изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България, според който стойността във всяка касова бележка задължително трябва да е посочена в лева и в евро, както и да е изписан валутният курс. Контролните действия обхванаха и Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на приходите от продажби. 

Двама от проверените търговци издадоха касови бележки според нормативните изисквания. При контролна покупка в друг обект, инспекторите от НАП установиха, че във фискалния бон цената на артикула е изписана само в лева, заради което търговецът получи предупреждение. Други негови колеги не издадоха касови бележки при заплащането на стоките, за което предстои да получат актове за установени административни нарушения. 

Търговците имат още само три дни, за да приведат фискалните си устройства според изискванията на Закона за въвеждане на еврото, така че върху касовите бележки да се изписва крайната сума в лева и в евро. От 8 октомври НАП започва да налага санкции.


Още по темата: общо новини по темата: 1309
05.10.2025 »
05.10.2025 »
05.10.2025 »
04.10.2025 »
04.10.2025 »
02.10.2025 »
предишна страница [ 1/219 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Брокер: За да се намери качествен имот с добро изложение и разпре...
12:17 / 05.10.2025
Влад Тенев: Цялата финансова система ще бъде изядена от токенизац...
11:41 / 05.10.2025
Кирил Петков и Божидар Божанов вече са подсъдими
11:49 / 05.10.2025
Проф. Мангъров: Аз се ваксинирам и препоръчвам на хората около ме...
11:16 / 05.10.2025
Meteo Balkans: Циклон носи трицифрени валежи в България
10:50 / 05.10.2025
Директор в голяма българска банка: Внесете си левовете преди 1 ян...
10:34 / 05.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Бури и градушки 2025 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Строежът на АМ "Хемус"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: