© Влошава се състоянието на директора на полицията в Русе след нанесен побой. До него се стигна, след като направил забележка за шофиране с висока скорост на младежи.



Извършена му е животоспасяваща операция от хирурзи и уролози. След побоя Кожухаров е изгубил литър и половина кръв. Негови колеги са дарили кръв, информира БНТ.



Трима от нападателите са на 19 години, а четвъртият на 15. Променят обвинението за нанасяне на тежка телесна повреда.