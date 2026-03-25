Влак е прегазил смъртоносно жена на жп линията между гарите Змейово и Стара Загора тази сутрин, информира репортер на Zagora24.bg. Сигналът за трагедията е подаден в 08:29 часа на 25 март от началника на пътническата композиция.
Пристигналият на място полицейски екип от Първо РУ-Стара Загора е установил, че жената е загинала на място вследствие на удара. Към този момент самоличността на жертвата все още не е установена.
Двамата машинисти на влака са тествани незабавно, като дрегерът е отчел отрицателни резултати за употреба на алкохол и за двамата.
В композицията са пътували деветима души, които са напуснали мястото на инцидента самостоятелно. Работата по случая продължава под надзора на ОДМВР-Стара Загора, като се изясняват причините, довели до попадането на жената върху железопътните релси.
Инцидентът е довел до временно прекъсване на движението в участъка, докато органите на реда приключат със следствените действия на място.
Влак удари смъртоносно жена край Стара Загора
