|Владимир Мирков: При проблеми с вноските банката няма интерес да ни вземе имота
"Когато става дума за покупка на дом моментът винаги е подходящ и няма резон да се чака, защото цените растат. Расте и средната работна заплата. За София сега тя е около 2600 лева чисто. Трябва да се има предвид, че депозитите на хората в банки в момента са около 150 000 милиарда лева. За момента средния лихвен процент е около 2,4% , като не се очаква да се промени в близките шест медеца“, каза Мирков.
Той обясни, че когато човек търси апартамент, в който да живее, няма как да сбърка.
"Домът е свещено място, в което можем да се отпуснем и да бъдем себе си. Добре е да отделим време. за да го направи такъв, че да ни харесва и да ни доставя удоволствие в часовете, в които сме там“, каза още управителят.
Интересно е, че страхът при купувачите става все по-малък. Такъв обаче се забелязва при продавачите на имоти, които изчакват да приемем еврото, цените да се вдигнат и да продадат по-изгодно.
Според Владимир Мирков е възможно след Нова година да има наслагване на имоти. "Това ще повлияе на темпа на растеж на цените, но няма да го спре. По никакъв начин няма да има намаляване на цените“, категоричен е той.
Освен брокер Владимир Мирков е активен участник в пазара на имоти. Той инвестира в тях. И съветва, ако се случи да имаме проблем с изплащането по кредита на имота си да се обърнем към банката.
"Една от най-честите грешки, които хората правят, когато имат проблем с вноските, е да се покриват и рязко за спрат да плащат за месеци наред. Това не е правилен ход. Банките са наши партньори. Ако им обясним каква е ситуацията, вярвам, че ще получим реверанс от тях. Например за определен период от време да плащаме по-малка сума, докато се стабилизираме. Банките печелят от лихви, а лихвите са време. Колкото по-дълго време изплащаме нещо, толкова повече печели банката, от която сме взели кредит. Тя няма интерес да ни вземе имота“, обясни Мирков.
Агенцията за недвижими имоти започва работа през 2017 г. с петчленен екип. Днес има няколко офиса в София, Пловдив и Варна, а екипът е от близо сто души.
Тя спонсорира спортисти, сред които и Ивет Горанова - първата българска атлетка с пет участия на Олимпийски игри. Спонсорирането на спорта е кауза, а не маркетингов трик категоричен е Владимир Мирков.
