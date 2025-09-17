© Както Burgas24.bg съобщи вчера към 18 часа в Морската градина на Бургас се разигра див екшън – излъчван на живо в Тик Ток. Негови свидетели станаха над 130 хил. абонати в социалната мрежа.



Както съобщихме охранителят на паркинг в Приморски парк - Иван, нападна с брадва 33-годишен мъж от София. Нападнатият – Бобко, който е бивш състезател по ръгби, отдавна обикаля градовете и заплашва хора, които познава от социалната мрежа, че ще ги бие. В момента той е безработен и не спира да проси от хората, за да спонсорират простотиите му. По неговите думи създава съдържание и хората го гледат, но действията му не са адекватни и много пъти граничат с лудост. В началото на лятото предизвика млад борец, който го наби пред къщата си в Драгалевци.



Ето какво съобщиха от ОДМВР – Бургас по случая:



На 16.09.т.г. около 17.30 ч. в Пето Районно управление – Бургас е получено съобщение за инцидент в района на паркинга пред хотел "Парк“ в Морската градина, при който след спречкване по повод нежелано снимане с мобилен телефон, 52-годишен охранител на паркинга нанесъл порезна рана в областта на корема на 33-годишен софиянец. Пострадалият не е получил сериозни наранявания. Охранителят е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.



