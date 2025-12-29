ЗАРЕЖДАНЕ...
|Vivacom с отличие за "Социално отговорен стратегически мениджмънт" на МТСП
Vivacom получи престижно отличие в годишните награди на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) за "Социално отговорен стратегически мениджмънт“ за 2025 година. С призовете бяха отличени компании и публични администрации, които създават среда, променяща живота на хората, служителите, местните общности и цялото общество към по-добро. Телекомът беше отличен с трето място в категория "Общество“ за инициативата Vivacom Регионален грант - най-мащабната социално отговорна програма на компанията, която подкрепя значими каузи в сферите на образованието и опазването на околната среда. Наградата идва в знаков момент - юбилейното десето издание на инициативата, която се утвърди като устойчив двигател за развитие на регионите в България
"Екипът на Vivacom е стартирал Vivacom Регионален грант преди 10 години с идеята да помага за развитието на местните общности в цялата страна. Целта е постигната повече от успешно - за този период компанията е подкрепила 128 проекта с над 700 000 лева, сред които изключителни проекти в областта на образованието, опазването на околната среда и културата. Работата с екипите на гражданските организации от цялата страна беше повече от вдъхновяваща, а на нашите партньори от Български център за нестопанско право изказваме огромни благодарности за отличното партньорство, страхотни идеи и подкрепа през всички тези години“, споделя Елица Георгиева, директор "Корпоративни комуникации“ във Vivacom.
Инициативата Vivacom Регионален грант се реализира в партньорство с Български център за нестопанско право и е изграден върху иновативен модел, който съчетава финансово подпомагане с обучения, менторство и комуникационна подкрепа за организациите финалисти. Ключов акцент в програмата е лесният процес на кандидатстване и фокусът върху устойчивото развитие на местно ниво.
От 2015 г. досега чрез Регионалния грант компанията е дарила над 700 000 лв. в подкрепа на 128 проекта на 115 граждански организации от 110 населени места. Само през юбилейното десето издание на програмата през 2025 г., телекомът подкрепи 10 нови проекта с обща стойност 100 000 лв., като за първи път въведе и акселераторска програма с участието на студенти от Нов български университет – бъдещи комуникационни специалисти, които разработиха комуникационни стратегии за финалистите.
Отличието в конкурса на МТСП е поредното признание за социално отговорната стратегия на телекома, насочена към създаване на реална стойност за хората и местата, в които живеем.
