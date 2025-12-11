ИЗПРАТИ НОВИНА
Vivacom отключва всички ТВ канали и дава пълен достъп до EON през най-празничния период за годината
Автор: ИА Фокус 11:14
©
От днес, 9 декември, до 13 януари Vivacom отново превръща празничния сезон в истинско телевизионно преживяване, като отключва всички свои ТВ канали и предоставя пълния каталог на EON и EON Видеотека - без допълнително заплащане за нови и настоящи клиенти на всички тв платформи на телекома. В най-светлия месец от годината телекомът подарява още повече поводи за уютни, споделени моменти пред екрана с богата селекция от любими филми, сериали и специални празнични заглавия.

"Тази година сме сигурни, че ще допринесем за една истински вълшебна Коледа за нашите клиенти. Преди броени дни лансирахме SkyShowtime в платформата EON, а зрителите имат достъп до холивудски блокбъстъри, хитови сериали и ексклузивни оригинални продукции – на всички устройства. А само преди месец стартирахме три изцяло нови канала – Arena Action, Arena Life и Arena Comedy, и обновихме любимия VIVACOM Arena. Вярваме, че комбинацията от холивудски хитове, премиум сериали и оригинални продукции ще предложи съдържание за всеки вкус“, каза Любомир Малоселски, директор "Продукти и услуги“ на Vivacom.

Клиентите на всички тв платформи на Vivacom ще имат безплатен достъп до SkyShowtime с богат избор от впечатляващи заглавия в като Wicked, Minions и Gladiator, както и популярните сериали Tulsa King, Yellowstone, Landman и MobLand. За да се възползват от безплатен месец за On-demand каталога на SkyShowtime, е необходима регистрация и активация в приложението My Vivacom. Освен on-demand стрийминг услугата на SkyShowtime, клиентите на телекома ще могат да гледат и два нови премиум канала: SkyShowtime 1 и SkyShowtime 2.

В периода от 9 декември до 13 януари 2026 г. Vivacom предлага безплатен достъп и до специалната селекция "Коледна романтика“ от Pickbox NOW, както и до култови заглавия на HBO и всички Arena каналите.

Вълнуващата селекция "Коледна романтика“ от Pickbox NOW е сред специалните предложения в EON. В комфорта на домашния уют зрителите ще могат да проследят едни от най-романтичните филмови заглавия с любимите си хора: "Тайната на съвършената Коледа“, "Книжарница Мост“, "Коледен остров“, "Коледа в сърцето ми“, "Къде изчезна Коледа?“, "Нашият коледен стенопис“, "Целуната от сняг“, "Любов в снега“, "Коледни промени“, "Операция Лешникотрошачка“.

Зрителите ще могат да споделят уютните зимни вечери със специалната празнична селекция на HBO, сред която са забавният "Буба“, приключението "Бъдни вечер в Страната на чудесата“ и музикалният хит "Тролчета: Бандата се събира“ – перфектни предложения за цялото семейство.

През декември Arena каналите на Vivacom предлагат отличен избор от премиум заглавия. В Arena Action зрителите ще открият динамични екшъни и трилъри като "Живот след битка“, "Джон Уик“ и лимитираният корейски сериал, премиерен за тв ефира в България, "Изчезнали: Другата страна“. Arena Comedy добавя празнично настроение с хитови ситкоми и комедии и романтични филми като "Сезонът на буквите“ и "Поздрав от Манхатън“. В Arena Life ще се излъчат касови биографични истории като "Бохемска рапсодия“ и историческата драма "Джей Еф Кей“. VIVACOM Arena, добре познат на широката аудитория, ще продължи да представя семейни и драматични заглавия, сред които са "Smart Коледа“ и "Звездните кучета“. На 31 декември зрителите ще имат възможността да посрещнат новата година с Годишните музикални награди на БГ Радио 2025.

През най-празничния месец Arena каналите на Vivacom ще предложат впечатляващи премиум заглавия за всеки вкус. С толкова разнообразна програма декември се превръща в истински филмов празник за цялото семейство.

