|Виктор Николаев за случката край Пловдив: Има ли правила, които казват едните да мрат, а другите не?
Припомняме, че вчера Plovdiv24.bg публикува клип, на който автомобили от кортеж на НСО, превозващ президента на Ливан, опасно навлизат в лентата за насрещното движение и за малко не причиняват катастрофа. Случката е станала на пътя Пловдив-Карлово.
"И всеки си представя своя син или дъщеря, ако скоро е взела книжка, дали ще успее да се спаси. Има ли правила, които казват едните да мрат, а другите не? А има ли полза охраняваното лице, било то президент на Ливан, Афганистан, Марс. То не е ли също застрашено от челен удар в участък с идеална видимост? Защо се изпреварва, а като се изпреварва, то по този начин", каза още Николаев.
