Виктор Николаев за случката край Пловдив: Има ли правила, които казват едните да мрат, а другите не?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:30Коментари (9)1609
©
"Страшно ни възмути ситуация, показана в клип в социалните мрежи, при която НСО безчинства. Такова бе моето усещане, с бясна скорост срещу водачи, рискувайки техния живот. Гражданите явно не са важни, трябва да се спасяват, като отбиват, но то няма накъде. Добре че нямаше дърво или мантинела", каза водещият на сутрешния блок на Nova Виктор Николаев, коментирайки поредния екшън с поведението на автомобил на държавната служба за охрана.  

Припомняме, че вчера Plovdiv24.bg публикува клип, на който автомобили от кортеж на НСО, превозващ президента на Ливан, опасно навлизат в лентата за насрещното движение и за малко не причиняват катастрофа. Случката е станала на пътя Пловдив-Карлово. 

"И всеки си представя своя син или дъщеря, ако скоро е взела книжка, дали ще успее да се спаси. Има ли правила, които казват едните да мрат, а другите не? А има ли полза охраняваното лице, било то президент на Ливан, Афганистан, Марс. То не е ли също застрашено от челен удар в участък с идеална видимост? Защо се изпреварва, а като се изпреварва, то по този начин", каза още Николаев.








