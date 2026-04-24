Столичната община официално предостави на МВР записите от видеонаблюдението в района на НДК, които са заснели тежкия инцидент с момчето, което падна заедно с парапета. От местната власт изразиха дълбока съпричастност към пострадалото дете и семейството му, подчертавайки, че в този момент най-важен е медицинският екип, който се бори за живота му в "Пирогов“.

В официална позиция общината уточнява, че инцидентът се е случило на територията на НДК, където кметството няма преки правомощия по стопанисване и контрол на съоръженията, информира Plovdiv24.bg. Поради тази причина от общината се въздържат от коментар относно причините за падането или евентуалната отговорност за компрометирания парапет, преди да има официално становище на компетентните органи.

Въпреки че не стопанисва пряко мястото, Столичната община оказва пълно съдействие на разследващите. Всички налични кадри от общинските камери вече са предадени на полицията, за да помогнат за бързото изясняване на фактите. "Очакваме компетентните институции да установят истината възможно най-бързо“, посочват още от общината.

Оттам призовават гражданите и медиите да не разпространяват непроверени версии, докато тече разследването. Припомняме, че по-рано днес се появиха противоречиви информации дали момчето е седяло върху парапета, или е било блъснато при спречкване с други младежи. Записите от общинското наблюдение се очаква да бъдат ключово доказателство по случая.

В момента пострадалото момче се намира в "Пирогов" в много тежко състояние и кома.