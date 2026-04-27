Софийска районна прокуратура пое ръководството на досъдебното производство за тежката телесна повреда на 14-годишното момче, което падна заедно с парапет в Националния дворец на културата (НДК). Разследването е образувано на 24 април и цели да установи причините за инцидента и лицата, чиято небрежност е довела до трагедията.
Разследването до момента:
До момента са извършени огледи, иззети са веществени доказателства и са приобщени записи от охранителните камери в района, информираха от Прокуратурата, съобщава Plovdiv24.bg. Наблюдаващият прокурор е дал строги указания на столичната полиция (04 РУ-СДВР) за незабавно издирване на още очевидци и извършване на серия от експертизи.
Ключов момент в разследването ще бъде проверката на техническото състояние на иззетия метален парапет. Прокуратурата изисква цялата документация относно:
Строежа и монтажа на съоръжението;
Лицата и фирмите, отговорни за поддръжката на сградния фонд на НДК.
Състоянието на детето:
Междувременно 14-годишното момче остава в детската реанимация на болница "Пирогов“ в изключително тежко състояние. Детето бе оперирано по спешност от екип неврохирурзи в нощта срещу събота, но лекарите продължават да се борят за живота му.
От ръководството на НДК съобщиха, че провеждат вътрешна проверка за състоянието на всички съоръжения в сградата. Прокуратурата е категорична, че при събиране на достатъчно доказателства за виновност, отговорните длъжностни лица ще бъдат привлечени към наказателна отговорност. Разследването продължава по всички възможни версии.
