ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Видео разкрива нови детайли от конфликта с шефа на полицията в Русе
"Фокус" припомня, че Окръжна прокуратура - Русе взе мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо всеки един от четиримата обвиняеми за хулиганство и причиняване на тежка телесна повреда на полицейски орган. Според магистратите има достатъчно доказателства на този етап от разследването. Като мотиви за решението си съдът изтъкна, че младежите са демонстрирали арогантно поведение и липса на респект.
В съда преди дни, шофьорът на колата Кирил Гочев каза, че е шофирал с 40 км/ч, но колата му била шумна. Според него, съседът на шефа на полицията в Русе се е стреснал, изскочил е пред колата и е започнал да ги псува.
Според автора на публикацията във Facebook спрямо времето, приблизителната скорост на автомобила е била между 36 и 42 km/h. "Тази скорост изключва “дрифтене", такова не се вижда и от видеото", казва той.
"На снимката се вижда и друго. Жена и дете се разхождат по улицата, а не по тротоара. И най-вероятно това, че колата с 4 момчета е минала близо до тях, е афектирало шефа на полицията и съседа му, които са вървели също по улицата и са препречили пътя на автомобила с телата си. Какво се е случило след това също скоро ще стане ясно, но версията за “дрифтене", обяснява авторът.
Снимка 3:
- вижда се и пристигането на първата патрулка в 00:32 часа. После идват и още поне 2 патрулки.
Снимка 4:
- линейка, която идва в 00:40 часа, стига до мястото на среднощната свада, но странно защо веднага дава назад и си заминава. Тук разказа на медицинските лица също би бил доста любопитен.
В заключение “опасно шофиране" няма, има безотговорно поведение на майка с детето си, които вместо да използват двата тротоара, се разхождат по пътното платно. Има патрулки, има линейка, има съседи станали свидетели на всичко, но разбира се, дори и след това видео ще има много хора, които ще продължават да вярват на версиите на полицията, защото “всеки сам си преценя".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Проф. Христова: COVID-19 атакува отново
11:12 / 09.09.2025
Българска следа в грандиозна измама, мафия източва социални помощ...
09:49 / 09.09.2025
Купуват, ремонтират и продават - пазарът на жилища е в апогея си
09:40 / 09.09.2025
Кацаров: Двама човека в кома и друг с раздробен таз, никога няма ...
09:32 / 09.09.2025
Инцидент със 70-годишен водач на тротинетка от Пловдив
10:35 / 09.09.2025
Близки на Христина: Шести ден не може да я погребем, имаме съмнен...
09:10 / 09.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
09:37 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:07 / 07.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Зверски удар до Пловдив, на място има линейка, движението е затруднено
19:24 / 07.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS