Видео разкрива нови детайли от конфликта с шефа на полицията в Русе
Автор: Георги Кирилов 10:18Коментари (0)1821
В социалните мрежи се появиха нови кадри и разкрития около инцидента с пребития шеф на полицията в Русе Николай Кожухаров и неговият спътник Георги Димитров. Записите са от камера на улица "Мостова", където се предполага е станал конфликтът между Кожухаров, Димитров и четиримата младежи от колата. 

"Фокус" припомня, че Окръжна прокуратура - Русе взе мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо всеки един от четиримата обвиняеми за хулиганство и причиняване на тежка телесна повреда на полицейски орган. Според магистратите има достатъчно доказателства на този етап от разследването. Като мотиви за решението си съдът изтъкна, че младежите са демонстрирали арогантно поведение и липса на респект. 

В съда преди дни, шофьорът на колата Кирил Гочев каза, че е шофирал с 40 км/ч, но колата му била шумна. Според него, съседът на шефа на полицията в Русе се е стреснал, изскочил е пред колата и е започнал да ги псува. 

Според автора на публикацията във Facebook спрямо времето, приблизителната скорост на автомобила е била между 36 и 42 km/h. "Тази скорост изключва “дрифтене", такова не се вижда и от видеото", казва той. 

"На снимката се вижда и друго. Жена и дете се разхождат по улицата, а не по тротоара. И най-вероятно това, че колата с 4 момчета е минала близо до тях, е афектирало шефа на полицията и съседа му, които са вървели също по улицата и са препречили пътя на автомобила с телата си. Какво се е случило след това също скоро ще стане ясно, но версията за “дрифтене", обяснява авторът. 

Снимка 3:

- вижда се и пристигането на първата патрулка в 00:32 часа. После идват и още поне 2 патрулки.

Снимка 4:

- линейка, която идва в 00:40 часа, стига до мястото на среднощната свада, но странно защо веднага дава назад и си заминава. Тук разказа на медицинските лица също би бил доста любопитен.

В заключение “опасно шофиране" няма, има безотговорно поведение на майка с детето си, които вместо да използват двата тротоара, се разхождат по пътното платно. Има патрулки, има линейка, има съседи станали свидетели на всичко, но разбира се, дори и след това видео ще има много хора, които ще продължават да вярват на версиите на полицията, защото “всеки сам си преценя".

 



Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
09:37 / 07.09.2025
Той винаги ще има специално място в нейното сърце, въпреки че тя сега е с друг
17:36 / 07.09.2025
Вместо да го съборят, харчат 9,5 млн. лева обществени средства за ремонт на бившия партиен дом
11:06 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:07 / 07.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
Зверски удар до Пловдив, на място има линейка, движението е затруднено
19:24 / 07.09.2025
