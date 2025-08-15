© виж галерията Виктор Илиев изобщо не е натиснал спирачката, преди да се забие в прозореца на автобус от градския транспорт. Това става ясно от видео от катастрофата.



На кадрите, заснети от светофарна камера, се вижда как 21-годишният Илиев прелита с бясна скорост, а колата му отскача и изхвърча от бордюра на трамвайната спирка на кръстовището на бул. "К. Величков" и "Възкресение".



От видеоклипa става ясно, че автобусът е чакал на червен светофар, за да завие надясно. Затова е бил в крайната дясна лента. Ако беше в близката до бордюра, автомобилът е можело да се забие в по-ниска част, а не в прозорците.



Клипът показва, че Виктор се разминава с две таксита на по-малко от 50 см разстояние, пише "24 часа".



