|Видео показа как колата на 21-годишния Виктор влетява в автобуса
На кадрите, заснети от светофарна камера, се вижда как 21-годишният Илиев прелита с бясна скорост, а колата му отскача и изхвърча от бордюра на трамвайната спирка на кръстовището на бул. "К. Величков" и "Възкресение".
От видеоклипa става ясно, че автобусът е чакал на червен светофар, за да завие надясно. Затова е бил в крайната дясна лента. Ако беше в близката до бордюра, автомобилът е можело да се забие в по-ниска част, а не в прозорците.
Клипът показва, че Виктор се разминава с две таксита на по-малко от 50 см разстояние, пише "24 часа".
