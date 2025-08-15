ИЗПРАТИ НОВИНА
Видео показа как колата на 21-годишния Виктор влетява в автобуса
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:34Коментари (0)2511
Виктор Илиев изобщо не е натиснал спирачката, преди да се забие в прозореца на автобус от градския транспорт. Това става ясно от видео от катастрофата.

На кадрите, заснети от светофарна камера, се вижда как 21-годишният Илиев прелита с бясна скорост, а колата му отскача и изхвърча от бордюра на трамвайната спирка на кръстовището на бул. "К. Величков" и "Възкресение".

От видеоклипa става ясно, че автобусът е чакал на червен светофар, за да завие надясно. Затова е бил в крайната дясна лента. Ако беше в близката до бордюра, автомобилът е можело да се забие в по-ниска част, а не в прозорците. 

Клипът показва, че Виктор се разминава с две таксита на по-малко от 50 см разстояние, пише "24 часа".   



Още по темата: общо новини по темата: 3
15.08.2025 Трима са с опасност за живота след катастрофата, в която кола се вряза в автобус в София
15.08.2025 Диана Русинова: Дрифтаджия минал на червено, на 21 години
15.08.2025 Автомобил буквално влезе в автобус, има загинал






