Ветко и Маринела мълчат как са строили хотел върху река в курортното селище "Елените"

© Маринела и Ветко Арабаджиеви отказаха да отговорят на въпросите на журналисти относно това как е бил построен хотел върху река в курортното селище "Елените“. Двамата се явиха днес на заседание в Софийския градски съд по продължаващо вече седем години наказателно дело за участие в организирана престъпна група, укриване на данъци и пране на пари, съобщава bTV.



Бизнес семейството не пожела да коментира и кой от местната власт в община Несебър е дал разрешението за строителството върху речното корито.



Само преди месец четирима души загинаха при потопа, който се изля над курорта "Елените“. Според експерти една от причините за трагедията е именно хотел "Негреско“, издигнат върху река Дращела. Сградата е била фатална преграда за водната вълна, която се е превърнала в разрушителна стихия по пътя си към морето.



Регионалният министър Иван Иванов обяви миналата седмица, че Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) ще издаде предписание за събаряне на хотела. Проверка е установила, че за колектора, в който реката е била вкарана под сградата, не съществуват никакви документи, въпреки че общината е издала разрешение за строеж още през 2007 година.



По закон строителство върху река е забранено, дори коритото ѝ да е покрито. Според министър Иванов премахването на незаконния колектор няма как да стане, без да бъде съборена и самата сграда.