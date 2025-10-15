ИЗПРАТИ НОВИНА
Ветко и Маринела мълчат как са строили хотел върху река в курортното селище "Елените"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:18
©
Маринела и Ветко Арабаджиеви отказаха да отговорят на въпросите на журналисти относно това как е бил построен хотел върху река в курортното селище "Елените“. Двамата се явиха днес на заседание в Софийския градски съд по продължаващо вече седем години наказателно дело за участие в организирана престъпна група, укриване на данъци и пране на пари, съобщава bTV.

Бизнес семейството не пожела да коментира и кой от местната власт в община Несебър е дал разрешението за строителството върху речното корито.

Само преди месец четирима души загинаха при потопа, който се изля над курорта "Елените“. Според експерти една от причините за трагедията е именно хотел "Негреско“, издигнат върху река Дращела. Сградата е била фатална преграда за водната вълна, която се е превърнала в разрушителна стихия по пътя си към морето.

Регионалният министър Иван Иванов обяви миналата седмица, че Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) ще издаде предписание за събаряне на хотела. Проверка е установила, че за колектора, в който реката е била вкарана под сградата, не съществуват никакви документи, въпреки че общината е издала разрешение за строеж още през 2007 година.

По закон строителство върху река е забранено, дори коритото ѝ да е покрито. Според министър Иванов премахването на незаконния колектор няма как да стане, без да бъде съборена и самата сграда.


Още по темата:
15.10.2025 След потопа в Елените: Продължава вземането на проби от питейната вода
14.10.2025 Изгнила акация се стовари на ул. "Младежка"
14.10.2025 Адвокат скочи срещу събарянето на хотел "Негреско" на Елените
13.10.2025 Регионалният министър за трагедията в Елените: Ако това се беше случило в активен сезон, жертвите нямаше да са 4, а 400
13.10.2025 ДНСК със становище за наводнението в Елените
13.10.2025 Собственик на апартаменти: Oсновната причина за случилото се е натрупаният с години боклук
предишна страница [ 1/25 ] следващата страница






Още новини от Национални новини:
Учителка с няколко дипломи се изложи безкрайно много в "Стани бог...
17:05 / 15.10.2025
Иво Сиромахов: И с Господ да се снимате, пак ще останете същите п...
16:20 / 15.10.2025
Европа пак ни вкара в срамна статистика
16:23 / 15.10.2025
Арестувани са четири лица: Прокуратурата с подробности за разслед...
15:53 / 15.10.2025
Според НСИ инфлацията спада през септември, но влезем ли в магази...
16:24 / 15.10.2025
Пловдивчанка блъсна дете и избяга
15:08 / 15.10.2025

