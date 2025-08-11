ЗАРЕЖДАНЕ...
Великобритания депортира българи с криминално минало обратно у нас
Те няма да могат да обжалват решението за депортиране преди да бъдат изгонени. 15 нови страни бяха включени към правителствената програма "Депортация сега, обжалване по-късно". Сред тях е и България.
Тази политика позволява на Великобритания да изгони лица с криминално минало от своята страна преди те да са обжалвали решението.
В обновения списък са включват още Канада, Италия и Австралия. Общият брой на страните е 23. Той се е увеличил три пъти от самото му създаване.
Вътрешният министър на Великобритания обясни, че увеличаването на списъка се прави с цел "недопускане на мигрантите да експлоатират миграционната система на Великобритания".
Всичките страни, включени в обновения списък са: Ангола, Ботствана, Бруней, България, Гвиана, Индонезия, Кеня, Латвия, Ливан, Малайзия, Уганда и Замбия.
