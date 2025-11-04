ЗАРЕЖДАНЕ...
|Велев: Вземат се пари от работниците и се дават на държавните служители
"За бюджета не се търси обществена подкрепа, търси се подкрепа от администрацията и репресивния апарат. Това е най-лошият бюджет, който съм виждал последните 30 години, той крещи "потоп след мен“, заяви Велев пред телевизия Euronews.
По негови думи правителството предстои да натовари домакинствата и бизнеса с нови тежести, докато ресурсите ще се преразпределят централизирано.
"Ние ще вземем от домакинствата и предприятията, като ще ги разпределяме централизирано“.
Велев подчерта, че разходите на държавата растат с почти двойно по-бързи темпове от приходите, което води до още по-голям дефицит.
"Разходите растат два пъти повече, отколкото приходите“, обясни представителят на АИКБ.
Той заяви, че бизнесът категорично се противопоставя на всякакво увеличение на данъците и осигуровките, които според него са също форма на данъчно натоварване.
"Осигуровките също са данъци. Вземат се пари от работниците и се дават на държавните служители. Когато се увеличават данъците, също така се увеличава и сивата икономика“, коментира Велев.
Според него по-високите данъци неминуемо охлаждат инвестиционната активност и подкопават доверието на бизнеса.
"Инвестициите намаляват също с увеличаването на данъците“, заключи той.
