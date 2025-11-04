ИЗПРАТИ НОВИНА
Велев: Вземат се пари от работниците и се дават на държавните служители
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:39Коментари (5)653
Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев остро разкритикува проектобюджета, като заяви, че той не цели обществена подкрепа, а разчита на одобрението на администрацията и репресивния апарат. Според него новият финансов план е най-небалансираният от десетилетия.

"За бюджета не се търси обществена подкрепа, търси се подкрепа от администрацията и репресивния апарат. Това е най-лошият бюджет, който съм виждал последните 30 години, той крещи "потоп след мен“, заяви Велев пред телевизия Euronews.

По негови думи правителството предстои да натовари домакинствата и бизнеса с нови тежести, докато ресурсите ще се преразпределят централизирано.

"Ние ще вземем от домакинствата и предприятията, като ще ги разпределяме централизирано“.

Велев подчерта, че разходите на държавата растат с почти двойно по-бързи темпове от приходите, което води до още по-голям дефицит.

"Разходите растат два пъти повече, отколкото приходите“, обясни представителят на АИКБ.

Той заяви, че бизнесът категорично се противопоставя на всякакво увеличение на данъците и осигуровките, които според него са също форма на данъчно натоварване.

"Осигуровките също са данъци. Вземат се пари от работниците и се дават на държавните служители. Когато се увеличават данъците, също така се увеличава и сивата икономика“, коментира Велев.

Според него по-високите данъци неминуемо охлаждат инвестиционната активност и подкопават доверието на бизнеса.

"Инвестициите намаляват също с увеличаването на данъците“, заключи той.


Още по темата: общо новини по темата: 95
04.11.2025 Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
04.11.2025 Какво представлява "швейцарското правило", което е основа за покачването на пенсиите?
03.11.2025 Корнелия Нинова: Живот назаем! 
03.11.2025 АОБР: Абсурдно късите срокове за обсъждане на бюджета са опит за заобикаляне на обществения дебат
03.11.2025 Ивайло Мирчев: Управляващите опряха пистолет в лицето на бизнеса
03.11.2025 Антон Кутев: Имаме правителство, което е в изключително трудна ситуация
Макаците явно не разбират, че осигровките ще ги плащат ТЕ с труда си, а не работодателя. Финансовата култура на хората е под всякаква критика
+2
 
 
Баце го каза.Когато печелихте от обществени поръчки не ревахте.Слизаш от Майбаха и ще има за всички.Любовницата вместо да слага силикон,да пъхне два вълнени чорапа в сутиена и ще има и за 13 и 14 заплата
+3
 
 
Този неизвестен герой пък кой е, каква експертиза има, какви креденциали, че да му се дава дума и вяра!!! Бил твърдо против вдигане на осигуровки - нали точно вие, частниците, криете данъци и осигуровки, като бесни, какво ви пречи, ще криете повече, пък държавните служители и администрация, срещу които плюеш, ще си плащат прескъпите осигуровки, като попове!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

