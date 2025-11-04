Велев: Вземат се пари от работниците и се дават на държавните служители

© Председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев остро разкритикува проектобюджета, като заяви, че той не цели обществена подкрепа, а разчита на одобрението на администрацията и репресивния апарат. Според него новият финансов план е най-небалансираният от десетилетия.



"За бюджета не се търси обществена подкрепа, търси се подкрепа от администрацията и репресивния апарат. Това е най-лошият бюджет, който съм виждал последните 30 години, той крещи "потоп след мен“, заяви Велев пред телевизия Euronews.



По негови думи правителството предстои да натовари домакинствата и бизнеса с нови тежести, докато ресурсите ще се преразпределят централизирано.



"Ние ще вземем от домакинствата и предприятията, като ще ги разпределяме централизирано“.



Велев подчерта, че разходите на държавата растат с почти двойно по-бързи темпове от приходите, което води до още по-голям дефицит.



"Разходите растат два пъти повече, отколкото приходите“, обясни представителят на АИКБ.



Той заяви, че бизнесът категорично се противопоставя на всякакво увеличение на данъците и осигуровките, които според него са също форма на данъчно натоварване.



"Осигуровките също са данъци. Вземат се пари от работниците и се дават на държавните служители. Когато се увеличават данъците, също така се увеличава и сивата икономика“, коментира Велев.



Според него по-високите данъци неминуемо охлаждат инвестиционната активност и подкопават доверието на бизнеса.



"Инвестициите намаляват също с увеличаването на данъците“, заключи той.