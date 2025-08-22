ЗАРЕЖДАНЕ...
|Вариант 11 се падна на матурата по български език и литература
Изпитната комбинация беше генерирана от 917 504 възможни.
Тестът се състои от 22 задачи с избираем отговор, 16 с кратък свободен отговор и две с разширен свободен отговор. Последният 41 въпрос включва писане на есе по зададена тема или интерпретативно съчинение върху една или няколко изучавани художествени творби.
Успех на всички зрелостници!
