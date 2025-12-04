ИЗПРАТИ НОВИНА
Ваня Григорова: Предложението е срещу работещите и в интерес на паралиите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:06
©
Темата за протестите трябва да се решава в Народното събрание между управляващото мнозинство и опозицията, а не с кмета на София. Тази позицията изрази независимият общински съветник в Столичния общински съвет Ваня Григорова.

"Знаете ли колко пъти сме правили протест и след това шествие, без уведомление от Столичната община. Например транспортните протести през пролетта. Разрешението беше хората да се движат по тротоара, що за протест трябваше да е това, ако не блокират кръстовища", каза тя.

По  думите ѝ кметът Терзиев е предпазлив и винаги се опитва да ограничи движението на протестиращи, каквито и да са те.

"Имаше протест в подкрепа на Палестина, който кметът не разреши, защото го е страх от Израел", аргументира се Григорова.

За какво протестират хората

В ефира на Bulgaria ON AIR тя изрази мнение, че хората на протеста не са запознати със съдържанието на проектобюджета за 2026 г.

"Предложението е срещу работещите български граждани и в интерес на хората с парите. Много малко от хората на протеста са чели трите национални бюджета, просто изразяват недоволството си, че са управлявани от хора като Пеевски и Борисов", каза още Ваня Григорова.

Тя изтъкна протестиращите в сряда в Пазарджик: "Къде бяха тези хора по време на изборите - не разбират ли, че това се прави на избори, че по време на местните избори трябва да излязат и да покажат кой искат да ги представлява в общинския съвет. Закъсняха".

Кой ще плати щетите

Във връзка с щетите в София независимият общински съветник заяви, че не всички ще бъдат платени от джоба на софиянци. За някои има застраховки, ремонтът на клуб на ГЕРБ няма да е за сметка на СО.

"Въпросът е какво ще стане от тук насетне. Искаме оставка - какво ще дойде - няма алтернатива. Не е редно да чакаме лидер, трябва да има формация, която се състои от хора. Тези хора на избори не гласуват", подчерта Григорова.

Румен Радев в политиката

Очакванията на Григорова са протестите постепенно да отслабнат.

"Радев може да бъде припознат, ако излезе на политическата сцена. Колкото и да не му се ще, ако се стигне до избори, няма да го оставят да си стои в президентството", прогнозира Ваня Григорова.

Боклукът на София

Според нея кметът Васил Терзиев умишлено бави поръчките за сметосъбиране в София. 

"Той много добре знае кога изтичат договорите в отделните зони и умишлено не е пуснал обществената поръчка, която е била готова. Терзиев се чувства комфортно в позицията на жертва, поредният повод да се покаже жертва", заяви общинският съветник.


