|Ваня Григорова: Предложението е срещу работещите и в интерес на паралиите
"Знаете ли колко пъти сме правили протест и след това шествие, без уведомление от Столичната община. Например транспортните протести през пролетта. Разрешението беше хората да се движат по тротоара, що за протест трябваше да е това, ако не блокират кръстовища", каза тя.
По думите ѝ кметът Терзиев е предпазлив и винаги се опитва да ограничи движението на протестиращи, каквито и да са те.
"Имаше протест в подкрепа на Палестина, който кметът не разреши, защото го е страх от Израел", аргументира се Григорова.
За какво протестират хората
В ефира на Bulgaria ON AIR тя изрази мнение, че хората на протеста не са запознати със съдържанието на проектобюджета за 2026 г.
"Предложението е срещу работещите български граждани и в интерес на хората с парите. Много малко от хората на протеста са чели трите национални бюджета, просто изразяват недоволството си, че са управлявани от хора като Пеевски и Борисов", каза още Ваня Григорова.
Тя изтъкна протестиращите в сряда в Пазарджик: "Къде бяха тези хора по време на изборите - не разбират ли, че това се прави на избори, че по време на местните избори трябва да излязат и да покажат кой искат да ги представлява в общинския съвет. Закъсняха".
Кой ще плати щетите
Във връзка с щетите в София независимият общински съветник заяви, че не всички ще бъдат платени от джоба на софиянци. За някои има застраховки, ремонтът на клуб на ГЕРБ няма да е за сметка на СО.
"Въпросът е какво ще стане от тук насетне. Искаме оставка - какво ще дойде - няма алтернатива. Не е редно да чакаме лидер, трябва да има формация, която се състои от хора. Тези хора на избори не гласуват", подчерта Григорова.
Румен Радев в политиката
Очакванията на Григорова са протестите постепенно да отслабнат.
"Радев може да бъде припознат, ако излезе на политическата сцена. Колкото и да не му се ще, ако се стигне до избори, няма да го оставят да си стои в президентството", прогнозира Ваня Григорова.
Боклукът на София
Според нея кметът Васил Терзиев умишлено бави поръчките за сметосъбиране в София.
"Той много добре знае кога изтичат договорите в отделните зони и умишлено не е пуснал обществената поръчка, която е била готова. Терзиев се чувства комфортно в позицията на жертва, поредният повод да се покаже жертва", заяви общинският съветник.
