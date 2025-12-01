ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|В тази патрулка е загинал нищо неподозиращият полицай
Преди това тир блъсна 61-годишен мъж, който се е движил пеша по скоростния път нещо изключително опасно и забранено.
Докато мястото се обезопасява, друг автомобил, движещ се с висока скорост, удря патрулката и отнема живота на полицая.
Официарно от МВР:
Около 1.40 получаваме сигнал за блъснат човек на Северна тангента от тежкотоварен автомобил със сръбска регистрация. Установена е смърттта на пешеходеца. Прави се оглед на място. Отрицателни са пробите за алкохол и наркотични вещества на сръбския водач и тежкотоварния автомобил е задържан.
Около 4:20 сутринта лек автомобил BMW 3 блъска служебния полицейски автомобил и причинява смъртта на колегата, който е бил на шофьорското място. Водачът е задържан, извършени са тестовете и са отрицателни".
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Кола буквално влетя в заведение на паркинг на "Лидл"
12:35 / 01.12.2025
Голяма наша банка с промени от 31 декември до 2 януари заради евр...
12:46 / 01.12.2025
Политолог: Бюджетът беше просто поводът, а не истинската причина ...
11:51 / 01.12.2025
Строителен предприемач: Има реална възможност цените на жилищата ...
11:03 / 01.12.2025
Алибегов: Нищо не налагаше това поскъпване, всичко е 100% спекула...
10:14 / 01.12.2025
Г-н Евро в Словакия: Стартовите пакети с евромонети се превърнаха...
10:10 / 01.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Уведомление от "УниКредит Булбанк": Промени при онлайн банкирането
15:57 / 29.11.2025
Днес става на 70: Родена е в Бургас, обичат я хиляди - дори и в Гърция
09:24 / 29.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS