В тази патрулка е загинал нищо неподозиращият полицай

© Тази нощ на Северната тангента на София загина 42-годишен полицай, докато изпълнява служебния си дълг.



Преди това тир блъсна 61-годишен мъж, който се е движил пеша по скоростния път нещо изключително опасно и забранено.



Докато мястото се обезопасява, друг автомобил, движещ се с висока скорост, удря патрулката и отнема живота на полицая.



Официарно от МВР:



Около 1.40 получаваме сигнал за блъснат човек на Северна тангента от тежкотоварен автомобил със сръбска регистрация. Установена е смърттта на пешеходеца. Прави се оглед на място. Отрицателни са пробите за алкохол и наркотични вещества на сръбския водач и тежкотоварния автомобил е задържан.



Около 4:20 сутринта лек автомобил BMW 3 блъска служебния полицейски автомобил и причинява смъртта на колегата, който е бил на шофьорското място. Водачът е задържан, извършени са тестовете и са отрицателни".