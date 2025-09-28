В пловдивска болница е мъж с 30% изгаряния, опитвал да гаси пожар

© На 27.09.2025 г. в 00:54 ч. в ОЦ при РДПБЗН-Пазарджик е получено съобщение за пожар в гараж в Пазарджик.



Произшествието е ликвидирано с два противопожарни екипа с 5 служители от РСПБЗН- Пазарджик.



При пожара е пострадал - мъж на 59 г. при опит да гаси. Същият е с изгаряне от II-ра степен, около 30 % в областта на лицето и ръцете. Транспортиран е в МБАЛ Пазарджик от екип на ЦСМП – Пазарджик.



По-късно е откаран в клиниката по изгаряния вПло вдив.