ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|В пловдивска болница е мъж с 30% изгаряния, опитвал да гаси пожар
Произшествието е ликвидирано с два противопожарни екипа с 5 служители от РСПБЗН- Пазарджик.
При пожара е пострадал - мъж на 59 г. при опит да гаси. Същият е с изгаряне от II-ра степен, около 30 % в областта на лицето и ръцете. Транспортиран е в МБАЛ Пазарджик от екип на ЦСМП – Пазарджик.
По-късно е откаран в клиниката по изгаряния вПло вдив.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Имаме ли право на медицинска помощ от друг общопрактикуващ лекар?...
07:56 / 28.09.2025
"Продължаваме промяната" избира ново ръководство
07:36 / 28.09.2025
Големи промени по "Тракия" и "Хемус"
07:36 / 28.09.2025
Дъждът идва
07:05 / 28.09.2025
Жена бе премазана, след като изпадна от автомобила при катастрофа...
20:14 / 27.09.2025
Ивелин Михайлов e получил заплахи за живота си
20:16 / 27.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Легендарно предаване се завръща
16:35 / 26.09.2025
Честито: Стягат сватба
16:41 / 26.09.2025
Една от най-богатите българки днес става на 67
12:09 / 27.09.2025
НИМХ: Много дъжд и нетипично ниски температури
14:49 / 27.09.2025
Саня Армутлиева срина Жана Бергендорф
21:09 / 27.09.2025
Робинята Изаура на 68
12:03 / 26.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS