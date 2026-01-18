ИЗПРАТИ НОВИНА
В някои села в България пенсионерите не получават парите си в пощата
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:16Коментари (0)847
© bTV
Над 542 000 души всеки месец получават пенсиите от пощенските клонове в страната, а над 2200 пощи предлагат безплатна обмяна на левове в евро.  Но има малки населени места - там, където няма пощенска станция. 

Село Могила. "Които имат коли са добре, но които са като мен, и възрастни, хем не могат да вървят. Аз на тях разчитам, и даже за това дойдох днес да ги питам", казва Цонка. 

Цонка е трудноподвижна и не може да стигне до града, за да обмени парите си в евро. В Могила няма пощенски клон и жената разчита на по- младите, които пътуват често.

"Аз не мога да отида, възрастна съм. Нямам и кой знае колко пари, кой знае колко са, но все пак 300- 400 лева трябва да се обменят. По телевизията слушам, че в пощите и в банките. И стоим, и чакаме, и не знам какво ще стане", разказва тя. 

"Колко ли пари имаме, но в пощи, в банки. В Ямбол, в града ходите? Да, в Ямбол повече в града ходим. В Чарган има поща. Но не знам как е положението, по-удобно е в града да ходим", казва Иван Железчев.

В селото са свикнали да си помагат - и преди еврото, и сега: "Човекът е болен, не може да слезе и затова му нося му нещата".

В центъра са кметството, магазина и барчето, което изпълнява много функции. Оказва се, че тук раздават пенсиите.

"Даването на пенсиите става тук, в тази зала. Хората влизат- излизат, има разправии, тишина, но как да обясниш, те са много хора и са възрастни. Много е трудно за пощаджийката, но преди време говорихме с пощата в Чарган, оттам нищо не казаха. Казах им, че няма поща, трудно е", казва Димитър Койчев, кмет на село Могила.

Кметът твърди, че многократно е искал подходящо помещение, но без резултат.

"Исках помещение, защото помещението на пощаджийката е в парка. Аз не виждам как може да раздаваш пари в парка , входът и изходът нямат лице към центъра или към осветен участък. А те наясно ли са, че пенсиите се дават по този начин ? Наясно са, но вероятно ще отрекат", заяви Димитър Койчев, кмет на село Могила.

Пенсионерите подкрепят кмета и чакат пенсиите си в барчето - на топло и светло. От полицията в Ямбол казаха за bTV, че осигуряват присъствие при раздаването на пенсии само с предварителна заявка.


18.01.2026 Брокер: Наемите в България растат като в Хърватия преди влизане в
еврозоната
еврозоната
18.01.2026 В Пловдив има два пункта, където може да оставите необменените монети и да спасите живот
18.01.2026 До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безплатна, независимо дали гражданите са клиенти на съответната банка или не
17.01.2026 Почти всички акции на българския пазар бележат двуцифрен ръст
17.01.2026 Фалшива банкнота от 100 евро е открита в Монтана
17.01.2026 17 дни след въвеждането на еврото, 58% от левовете вече са изтеглени от обращение
Още новини от Национални новини:
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безпла...
08:32 / 18.01.2026
Атанасовден е! Зимата си отива
08:14 / 18.01.2026
Манол Генов за кризата в Асеновград: Това е парадокс – строителст...
19:46 / 17.01.2026
Двама тийнейджъри подкараха чужда кола, след като собственикът си...
22:34 / 17.01.2026
Оставиха в ареста участник в грабеж над възрастно семейство
17:53 / 17.01.2026
17:53 / 17.01.2026
Спират износа на няколко вида инсулини и антибиотици
17:13 / 17.01.2026
17:13 / 17.01.2026

