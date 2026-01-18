ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|В някои села в България пенсионерите не получават парите си в пощата
Село Могила. "Които имат коли са добре, но които са като мен, и възрастни, хем не могат да вървят. Аз на тях разчитам, и даже за това дойдох днес да ги питам", казва Цонка.
Цонка е трудноподвижна и не може да стигне до града, за да обмени парите си в евро. В Могила няма пощенски клон и жената разчита на по- младите, които пътуват често.
"Аз не мога да отида, възрастна съм. Нямам и кой знае колко пари, кой знае колко са, но все пак 300- 400 лева трябва да се обменят. По телевизията слушам, че в пощите и в банките. И стоим, и чакаме, и не знам какво ще стане", разказва тя.
"Колко ли пари имаме, но в пощи, в банки. В Ямбол, в града ходите? Да, в Ямбол повече в града ходим. В Чарган има поща. Но не знам как е положението, по-удобно е в града да ходим", казва Иван Железчев.
В селото са свикнали да си помагат - и преди еврото, и сега: "Човекът е болен, не може да слезе и затова му нося му нещата".
В центъра са кметството, магазина и барчето, което изпълнява много функции. Оказва се, че тук раздават пенсиите.
"Даването на пенсиите става тук, в тази зала. Хората влизат- излизат, има разправии, тишина, но как да обясниш, те са много хора и са възрастни. Много е трудно за пощаджийката, но преди време говорихме с пощата в Чарган, оттам нищо не казаха. Казах им, че няма поща, трудно е", казва Димитър Койчев, кмет на село Могила.
Кметът твърди, че многократно е искал подходящо помещение, но без резултат.
"Исках помещение, защото помещението на пощаджийката е в парка. Аз не виждам как може да раздаваш пари в парка , входът и изходът нямат лице към центъра или към осветен участък. А те наясно ли са, че пенсиите се дават по този начин ? Наясно са, но вероятно ще отрекат", заяви Димитър Койчев, кмет на село Могила.
Пенсионерите подкрепят кмета и чакат пенсиите си в барчето - на топло и светло. От полицията в Ямбол казаха за bTV, че осигуряват присъствие при раздаването на пенсии само с предварителна заявка.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
До средата на годината обмяната на левове в евро е напълно безпла...
08:32 / 18.01.2026
Атанасовден е! Зимата си отива
08:14 / 18.01.2026
Манол Генов за кризата в Асеновград: Това е парадокс – строителст...
19:46 / 17.01.2026
Двама тийнейджъри подкараха чужда кола, след като собственикът си...
22:34 / 17.01.2026
Оставиха в ареста участник в грабеж над възрастно семейство
17:53 / 17.01.2026
Спират износа на няколко вида инсулини и антибиотици
17:13 / 17.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
Дани Каназирева чукна 47 в бяла рокля за 500 евро
17:06 / 16.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS