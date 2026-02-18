В кръвта на Ивайло Калушев има наличие на фенобарбитал

© "Допълнителни експертизи доказаха наличие на барутни частици по ръцете на Пламен и Дечо, а по ръцете на третия – Ивайло, има кръв, но са открити барутни частици по ръкавите на дрехите му. По оръжията е установено ДНК и на тримата мъже. Относно Околчица - по ръцете и ръкавите на Калушев и Николай има следи. В кръвта на Калушев е установено наличие на фенобарбитал - успокоително и хипнотично средство", обясни прокурорът. ", съобщиха на брифинг на СДВР.



При трите жертви на "Петрохан" е установено, че във времето преди настъпването на смъртта" не са употребявали алкохол.



Първият сигнал до ГДБОП - след извършена проверка, не е постъпил в прокуратурата. Вторият сигнал отпреди 2 г. от МОСВ, касаещ бивш предходен министър, с който е сключено споразумението с въпросното НПО – то е към Софийска градска прокуратура. Предприети са множество следствени действия и към момента по преценка дали да повдигне обвинение на конкретно длъжностно лице.