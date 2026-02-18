ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|В кръвта на Ивайло Калушев има наличие на фенобарбитал
При трите жертви на "Петрохан" е установено, че във времето преди настъпването на смъртта" не са употребявали алкохол.
Първият сигнал до ГДБОП - след извършена проверка, не е постъпил в прокуратурата. Вторият сигнал отпреди 2 г. от МОСВ, касаещ бивш предходен министър, с който е сключено споразумението с въпросното НПО – то е към Софийска градска прокуратура. Предприети са множество следствени действия и към момента по преценка дали да повдигне обвинение на конкретно длъжностно лице.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 234
|предишна страница [ 1/39 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Бизнесмени: Категорично сме против "Български пощи" да бъдат екск...
11:19 / 18.02.2026
Осигурен е достъп до смолянските села, които бяха блокирани зарад...
11:08 / 18.02.2026
Катастрофа на АМ "Тракия", свободна е само една лента
10:17 / 18.02.2026
Предприемач: В България да си собственик на имот е изключително е...
09:50 / 18.02.2026
Частично бедствено положение в община Смолян
10:10 / 18.02.2026
На Пампорово е страшно
10:08 / 18.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Единственият внук на Симеон, който избра България, става барета
13:24 / 16.02.2026
Държавата България ще им изплати 24 милиона лева
14:05 / 17.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS