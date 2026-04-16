Броени часове остават до края на техническата подготовка на машините за гласуване преди парламентарния вот в неделя, 19 април 2026 г. Централната избирателна комисия (ЦИК) отвори вратите на защитения склад, за да демонстрира процеса по инсталиране на софтуера и логистиката по транспортирането на устройствата.

Около 100 държавни служители от Министерството на електронното управление (МЕУ) работят на три смени, за да гарантират, че всяко устройство е заредено с удостоверения софтуер и защитено със съответния хеш код, информира Plovdiv24.bg.

Иновации за достъпна среда

За първи път от две десетилетия насам е осигурена реална възможност за самостоятелно гласуване на незрящи избиратели. Това ще става чрез специални тактилни шаблони. На предстоящия вот експериментално с тях ще се гласува в пет многомандатни района: 23, 24 и 25 МИР София, 16 МИР Пловдив-град и 1 МИР Благоевград.

Процесът на проверка и защита

"Всяка машина се проверява, верифицира се и се поставя в куфар, след което се палетизира за транспортиране“, обясни говорителят на ЦИК Росица Матева. Тя подчерта, че защитата е многостепенна с:

- Хеш код: Изписва се на всяка машина и удостоверява автентичността на софтуера.

- Пломби: Поставят се в отделението с флашките и се описват в специални протоколи както от техник на "Сиела Норма“, така и от държавен служител.

- Диагностичен доклад: Ще бъде разпечатан във всяка СИК още в събота вечер при предаването на машините.

Политическо напрежение в склада

Посещението не премина без искри. Представители на ГЕРБ-СДС, присъстващи на проверката, настояха за пълно разглобяване на произволно избрани машини, за да се инспектира хардуерът. От ЦИК обаче категорично отказаха, аргументирайки се, че това би нарушило целостта на устройствата и сигурността на процеса непосредствено преди изпращането им към секциите.

Служебният министър на електронното управление Георги Шарков увери, че всичко върви по план и без технически затруднения. Транспортирането на машините към вътрешността на страната започва утре под засилена полицейска охрана.