ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|В Бургас разкриха 11 нелегални мигранти от Молдова
Патрулът спрял за проверка лек автомобил "БМВ 5“ с френска регистрация, управляван от 32-годишен молдовец, придружаван от 28-годишен негов сънародник. При тест за наркотици водачът дал положителна проба за амфетамин и бил задържан за 24 часа.
Докато проверявали автомобила, полицаите забелязали на около 100 метра по-нататък спрян товарен микробус "Пежо Експерт“, също с френска регистрация и включени аварийни светлини. Возилото било изоставено, а при проверка на багажното отделение служителите с изненада открили 11 мъже, представили се като мароканци, на възраст между 25 и 37 години.
Бежанците били задържани, а последвалите полицейски действия – включително използване на специално обучено полицейско куче – разкрили, че шофьор на микробуса бил именно 28-годишният спътник на задържания водач на "БМВ“-то. Според разследващите "БМВ“-то е служело като пилотен автомобил, който трябвало да провери дали пътят е чист от проверки. При забелязване на активното КПП, младият молдовец изоставил микробуса с мигрантите и се прехвърлил в лекия автомобил, опитвайки се да се измъкне незабелязано.
Акцията е завършила с образувано досъдебно производство в Първо Районно управление – Бургас.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 431
|предишна страница [ 1/72 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Задръстването на магистрала "Тракия" е адско!
10:44 / 18.10.2025
Официално: Администрацията на президента остава без транспорт
10:44 / 18.10.2025
ГЕРБ продължава срещите с пловдивчани
10:23 / 18.10.2025
Млада лекарка: Работя на три места, почти без почивка. Заплатата ...
10:18 / 18.10.2025
Нинова: С всяко следващо показване Борисов става все по-жалък и с...
10:45 / 18.10.2025
Внимание! Звънят ви по телефона, а после ви пращат линк на СМС!
10:16 / 18.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов заминава
15:29 / 16.10.2025
Венета Райкова проговори за изгонването си от bTV
14:54 / 16.10.2025
Ива Софиянска-Божкова: Чакайте ме за още едно
11:11 / 17.10.2025
Карлос Насар: Стоеше срещу мен и се гледахме. После вкарах дар слово
08:17 / 17.10.2025
Оперираха Стефан Димитров
10:04 / 16.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS