ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Утре изтича крайният срок за обезопасяването на опасни участъци в цялата страна
След случая със загиналата на пътя 12-годишна Сияна правителството обяви спешни мерки срещу войната по пътищата. Сред опасните участъци са такива в областите София, Велико Търново, Враца и Пловдив.
Още през април започна спешното обезопасяване на всички тях, а крайният срок е 15 август.
Кръговото към Банкя и магистрала "Струма“. Поставяне на нови пътни знаци, подмяна на мантинели и маркировка. Краен срок - 30 юни.
Месец и половина по-късно екип на bTV проверява какво е изпълнено. Маркировка липсва, а знакът за скорост е избелял.
От пътната агенция обясняват: "Завършено е възстановяването на осветлението в кръстовището и са подменени ограничителните системи, като остава да бъдат заменени и монтирани нови пътни знаци.“
По пътя за Петрохан – отново до 30 юни там е трябвало да бъдат подменени мантинели и маркировка при нужда, както и поставянето на знак - концентрация на ПТП. Проверката показва, че проблеми, свързани с обезопасяването, няма, но има други препятствия. По пътното има разпилян пясък и камъни.
30 юли - краен срок за подмяна на знаци, мантинели и маркировка по пътя Велико Търново - Дебелец. Какво е състоянието му днес екипът проверява с автоинструктора Красимир Йорданов.
"Проблемът е в скоростта. Превишената скорост и забраната за изпреварване – трябва да се ограничи тук изпреварването. Носещият слой вече е износен“, каза той.
В същото време от Пътната агенция твърдят, че са обезопасили 34 от общо 36 критични отсечки.
Надяват се дейностите по последните две да приключат в "най-кратки срокове".
Още през април в предаването "Защо, господин министър" регионалният министър Иван Иванов пък обяви, че ще е безкомпромисен за обезопасяването на пътищата.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 123
|предишна страница [ 1/21 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Чужденец с лека рана чака 100 минути в Спешното, после нападна ле...
18:37 / 14.08.2025
Издадено е предупреждение за 15 август!
17:57 / 14.08.2025
"Военният град" край Кабиле ще глътне около 50 млн. евро
17:59 / 14.08.2025
Почина режисьорът Иван Иванов
17:30 / 14.08.2025
Семейство от Пловдив пометено от АТВ на морето, майката и 3 деца ...
17:41 / 14.08.2025
Българите ще пътуват без виза до екзотична държава
17:23 / 14.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Слави Трифонов: Нямам думи!
19:09 / 13.08.2025
След грешна резервация - семейство и трето дете напът
16:55 / 13.08.2025
Започна новото безсмислено риалити
08:18 / 12.08.2025
Забраниха къпането на няколко плажа по Черноморието
14:11 / 13.08.2025
Марта Вачкова: За мен беше огромен комплекс, с който доскоро се борех
09:20 / 12.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS