Управляващите внесоха законопроект за особения управител на "Лукойл"

© Управляващите внесоха законопроект тази сутрин за особения управител на "Лукойл". Вносители са депутати от "ДПС - Ново начало", ГЕРБ-СДС, "Има такъв народ" и "БСП-Обединена левица". Това показва справка на интернет страницата на Народното събрание.



"Фокус" припомня, че тази сутрин Бойко Борисов обяви внасянето на законопроекта, който предвижда тези промени.



Новината, след като "Гънвор" обяви, че се оттегля от придобиването на чуждестранни активи на руската енергийна компания "Лукойл".