Управляващи и опозиция в нов сблъсък по темата за бюджета
Автор: Марияна Стойчева 15:12
© Фокус
Нов задочен спор между опозиция и управляващи- Закона за публичните финанси се превърна в ябълката на раздора. По-рано председателят на "Продължаваме Промяната" Асен Василев обяви, че от парламентарната им група внасят предложение в удължителния закон за държавния бюджет да има индексация на доходите, предаде репортер на ФОКУС. 

"Предлагаме за всички, които не са на минимална работна заплата да има еднократна индексация към натрупаната инфлация към 31.12.2025 година. Това е във възможностите на бюджета", съобщи той. Удължителния закон е заложено минималната работна заплата да стане 620 евро. 

Колко се очаква да е това увеличението, зависи от НСИ, каза още той. 

Последва и изявление от финансовият министър в оставка Теменужка Петкова, която заяви, че искането на Асен Василев противоречи и нарушава Закона за публичните финанси. 

"Този човек, който съсипа финансите на България и доведе до колапс финансовата система на страната ни, източи всички буфери във времето, в което беше министър и сега се опитва, нарушавайки закона за публичните финанси, да прави предложение за провеждане на политика по доходите през т.нар. удължителен закон. Това е незаконосъобразно и противоречи на финансовата логика. Той осъзна какво е направил и се уплаши от социалното недоволство, тъй като той със своите действия лиши гражданите от увеличаване на възнагражденията им с 10 процента, уплаши се с майките, които няма да получат майчинските, от хората в неравностойно положение", каза тя. 

"Оплаши се от социалното недоволство- от това, че лиши гражданите от 10% увеличение на заплатите, помощите за майките", каза Теменужка. 

ГЕРБ и ИТН увериха, че ще подкрепят предложението на ПП-ДБ, въпреки рисковете, които носи. 

"Това ще докара проблеми на държавата и на всеки един гражданин. Първо ще ви вземат стола, после масата, дивана, телевизора и накрая ще сте на улицата. Всички знае каква е схемата с бързите кредити. Асен Василев е изпаднал в див популизъм. Нека си носи отговорността", каза от своя страна председател на ПГ на ИТН Тошко Йорданов.

По негови думи това предложение е абсолютно незаконно.

"Не можем да си играем със съдбата на 500 хиляди души. С последното си популистко предложение Василев нарушава всички правила и го определи като лидер на хулиганска групировка", каза зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ Деница Сачева

По думите ѝ той няма място в българската политика и не бива да се доближава до управлението на публичните финанси и призова всички да се замислят за реалната ситуация, като подчерта, че още от сутринта Асен Василев е отправял призиви за бунтове.

Председателят на бюджетната комисия Делян Добрев обърна внимание, че т.нар. "лош бюджет“ е предвиждал увеличение на заплатите с 10 на сто, като подчерта, че същото е било заложено и в прекроения му вариант. По думите му именно в този вариант е отпаднало увеличението на данъците, осигуровките и СУПТО.

"Видяхте, че и този втори вариант отново беше бламиран. След това синдикатите се осмелиха и започнаха да настояват за Закон за държавния бюджет, а не за удължителен, защото е ясно, че в удължителния няма да има увеличение на доходите", заяви Добрев.

 

 

 

 



