|Управляващи и опозиция в нов сблъсък по темата за бюджета
"Предлагаме за всички, които не са на минимална работна заплата да има еднократна индексация към натрупаната инфлация към 31.12.2025 година. Това е във възможностите на бюджета", съобщи той. Удължителния закон е заложено минималната работна заплата да стане 620 евро.
Колко се очаква да е това увеличението, зависи от НСИ, каза още той.
Последва и изявление от финансовият министър в оставка Теменужка Петкова, която заяви, че искането на Асен Василев противоречи и нарушава Закона за публичните финанси.
"Този човек, който съсипа финансите на България и доведе до колапс финансовата система на страната ни, източи всички буфери във времето, в което беше министър и сега се опитва, нарушавайки закона за публичните финанси, да прави предложение за провеждане на политика по доходите през т.нар. удължителен закон. Това е незаконосъобразно и противоречи на финансовата логика. Той осъзна какво е направил и се уплаши от социалното недоволство, тъй като той със своите действия лиши гражданите от увеличаване на възнагражденията им с 10 процента, уплаши се с майките, които няма да получат майчинските, от хората в неравностойно положение", каза тя.
"Оплаши се от социалното недоволство- от това, че лиши гражданите от 10% увеличение на заплатите, помощите за майките", каза Теменужка.
ГЕРБ и ИТН увериха, че ще подкрепят предложението на ПП-ДБ, въпреки рисковете, които носи.
"Това ще докара проблеми на държавата и на всеки един гражданин. Първо ще ви вземат стола, после масата, дивана, телевизора и накрая ще сте на улицата. Всички знае каква е схемата с бързите кредити. Асен Василев е изпаднал в див популизъм. Нека си носи отговорността", каза от своя страна председател на ПГ на ИТН Тошко Йорданов.
По негови думи това предложение е абсолютно незаконно.
"Не можем да си играем със съдбата на 500 хиляди души. С последното си популистко предложение Василев нарушава всички правила и го определи като лидер на хулиганска групировка", каза зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ Деница Сачева.
По думите ѝ той няма място в българската политика и не бива да се доближава до управлението на публичните финанси и призова всички да се замислят за реалната ситуация, като подчерта, че още от сутринта Асен Василев е отправял призиви за бунтове.
Председателят на бюджетната комисия Делян Добрев обърна внимание, че т.нар. "лош бюджет“ е предвиждал увеличение на заплатите с 10 на сто, като подчерта, че същото е било заложено и в прекроения му вариант. По думите му именно в този вариант е отпаднало увеличението на данъците, осигуровките и СУПТО.
"Видяхте, че и този втори вариант отново беше бламиран. След това синдикатите се осмелиха и започнаха да настояват за Закон за държавния бюджет, а не за удължителен, защото е ясно, че в удължителния няма да има увеличение на доходите", заяви Добрев.
