Управител на заведениe: Цените тази година са по-скъпи, но те не представляват проблем за студентите
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:38
©
Стотици студенти от цялата страна ще пристигнат във Велико Търново и Арбанаси, за да отпразнуват 8 декември. Седмица преди празника хотелите, къщите за гости, механите и дискотеките вече са в готовност да ги посрещнат.

Надя Дукова от Перник е втори курс и учи приложна лингвистика. Заедно с нейни колеги от Великотърновския университет решили тази година купонът за студентския празник да бъде в студентските общежития.

"Със сигурност в общежитията и може би и една дискотека най-вероятно. Доста по-хубаво е в общежитията и хората тук са доста по-готини, откъдето и да го погледнеш. Може би е по-реално, по-хубаво е, не е толкова пошло. По-истинско е“, казва Надя.

Студентите казват, че на 8 декември купонът няма нито начален, нито финален час.

"Взимаме си нещо за хапване, нещо за пиене. Забавляваме се, играем карти, играем настолни игри, пускаме си музика. Всеки си носи дали нещо за ядене, дали нещо за пиене - всеки си носи за себе си и си се събираме така“, казва студентката Лаура Руменова.

Седмица преди студентския празник вече почти няма свободни места в хотелите и къщите за гости във Велико Търново. Ресторанти, механи и дискотеки също са пълни.

"Очакваме гости – няколко групи от София и от Пловдив. Приготвили сме им традиционни ястия – кавърма, също така и капама. Разбрали сме се за куверти и сме оставили гостите да си го празнуват до малко по-късно. Може би с 20% са по-скъпи от миналата година, което е абсолютно нормално, не представлява проблем за студентите“, казва Тодор Марков, управител на хотел механа в Арбанаси.

"Между 60 и 85 лева е куверт за вечеря. Между 100 и 140 лева е стая за двама“, допълва той.

В дните около празника във Велико Търново и Арбанаси ще има засилено полицейско присъствие.

Валентин Николов е управител на нощен клуб, който очаква стотици студенти за празника. Казва, че са взети всички необходими мерки за безопасност.

"Както всяка година празникът се очаква да бъде доста мащабен, имаме резервации от цяла България. Подготвили са се с различни тематични елементи и награди през цялата вечер, като естествено най-големият фокус е върху охраната и то главно върху безопасността и сигурността на нашите клиенти“, казва пред bTV той.

"Затова сме я удвоили. По-голям поглед ще хвърлим върху входа на заведението, за да не стават масови струпвания и да има някакъв вид спречквания. Спрямо цените ни нищо не сме завишавали, всичко е по рамката на достъпното и на нормалното, за да изкарат празника си добре“, обяснява Николов.

Специален гости на един от най-бляскавите студентски купони в Арбанаси тази година ще е Галена, а купонът се очаква да продължи до късно през нощта.


