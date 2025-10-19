Унгарският президент е на посещение в България

© Президентът на Унгария Тамаш Шуйок ще бъде на официално посещение в България по покана на българския държавен глава Румен Радев, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.



Посещението съвпада с отбелязването на Деня на българо-унгарското приятелство - 19 октомври.



Сред темите във фокуса на разговорите между двамата президенти и водените от тях делегации ще бъдат възможностите за задълбочаване на двустранните отношения между България и Унгария в областта на икономиката, енергетиката, търговията, транспортния сектор, образованието и науката, туризма, спорта и културата. Очаква се да бъдат обсъдени и въпроси от европейския и международен дневен ред, както и актуалните предизвикателства пред сигурността.



Днес двамата президенти ще посетят Родопския драматичен театър "Николай Хайтов“ в Смолян.



Там ще бъдат представени изложбата "В памет на едно обаяние“ и музикално-поетичен концерт, посветени на Деня на българо-унгарското приятелство и 100-годишнината от рождението на унгарския поет и преводач на редица български произведения Ласло Наги, който е и почетен гражданин на Смолян от 1976 г. По-рано през деня двамата президенти ще посетят Бачковския манастир и къща музей "Ласло Наги“ в Смолян.