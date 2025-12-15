ЗАРЕЖДАНЕ...
|Удар в мантинелата на АМ "Тракия"
Кола се е забила в мантинелата от страната на аварийната лента. На кадрите се виждат още няколко коли, отбили в аварийната лента. Няма информация за пострадали.
ФОКУС ви съветва да шофирате с повишено внимание.
