© Фокус За инцидент на магистрала "Тракия" съобщиха читатели на ФОКУС. Катастрофата се е случила преди минути на 99 км в посока Пловдив.



Кола се е забила в мантинелата от страната на аварийната лента. На кадрите се виждат още няколко коли, отбили в аварийната лента. Няма информация за пострадали.



ФОКУС ви съветва да шофирате с повишено внимание.



