|Учителите ликуват, министър ги зарадва с новина!
"Заплатите на учителите трябва да се увеличават. Това е политика, която следваме още от 2017 година. В момента възнагражденията на учителите са над 120% от средната заплата за страната, а нашата цел е да поддържаме това съотношение около 125%", заяви министър Вълчев.
Той припомни, че през 2025 г. към системата на образованието са били добавени още половин милиард лева именно за повишаване на заплатите. "Добрите възнаграждения са необходимо условие за качествено образование. Ако имаме добри учители, ще имаме и добри специалисти във всички останали професии", допълни той.
