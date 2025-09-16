ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ученик извади пистолет в училище и стреля
При възпроизвеждане на изстрела в класната стая е имало и други ученици. Няма пострадали. Директорът на училището е подал сигнал за инидента на тел. 112, а ученикът, който е в 9 клас и тренира футбол, е отведен при охранителя, който е взел пистолета от раницата.
На място е пристигала полиция, но ученикът вече е бил напуснал училището, под предлог, че отива да си купи закуска. Учениците, които са станали свидетели на инцидент,а са разпитани. Докладна от директора е подадена в РУО- Хасково, информира bTV.
