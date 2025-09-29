ЗАРЕЖДАНЕ...
|Убиецът от Пещера изчакал жената да остане сама в къщата
На 27 септември 2025 г. в 12,20 ч. на тел. 112 е бил подаден сигнал за това, че в Пещера в дома си е починала 62-годишна жена. На място са пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ, като е установено, че смъртта на пострадалата е настъпила след нанасяне на удари с нож в областта на корема, гърдите и лицето.
Според събраните до момента доказателства, няколко часа по-рано, същия ден, Б.Б. отишъл до дома на жената и изчакал съпругът й да отиде на работа. Тя излязла на двора. През това време Б.Б., който бил техен съсед, влязъл в една от стаите и оттам отнел пари и мобилен телефон. Няколко минути по-късно жената се върнала и между тях възникнал конфликт. По време на разправията Б.Б. взел кухненски нож, който се намирал върху шкаф, и й нанесъл прободно-порезни рани по тялото. Той е бил установен от полицейски служители от ОД на МВР – Пазарджик няколко часа по-късно. Уточнява се размерът на отнетата сума.
Обвиняемият Б.Б. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Предстои Окръжна прокуратура-Пазарджик да внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража“ спрямо него.
