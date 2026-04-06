Окръжна прокуратура-Хасково привлече като обвиняем М.Т., на 35 г., турски гражданин, за това, че на 03.04.2026 г. на автомагистрала "Марица", обл. Хасково, при километър 58+100, при управление на моторно превозно средство - товарен автомобил, марка "Волво“ с чужда регистрация, нарушил правилата за движение по Закона за движението по пътищата и по непредпазливост причинил смъртта на турския гражданин М.Й., на 28 г. - престъпление по чл.343, ал.1, б.“в“, вр. чл.342, ал.1 от Наказателния кодекс. Това съобщиха от Апелативна прокуратура Пловдив за Plovdiv24.bg. И добавиха:

На 03.04.2026 г. при километър 58+100, на автомагистрала "Марица, обл. Хасково, М.Т. управлявал товарен автомобил, като загубил контрол над него, напуснал лентата си за движение, опасно навлязъл в съседната и ударил М.Й., който стоял в нея извън лекия си автомобил. Вследствие на удара пострадалият получил несъвместими с живота травми и починал. Водачът на товарния автомобил е бил тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, като уредът е отчел отрицателни резултати.

По случая е образувано досъдебно производство, в хода на което са извършени оглед на местопроизшествие, разпитани са свидетели и са приобщени писмени доказателства. Назначена е съдебномедицинска експертиза.

На водача на товарния автомобил М.Т. е наложена мярка за неотклонение "гаранция“ в размер на 2000 евро. Също така с постановление на Окръжна прокуратура-Хасково на обвиняемия е наложена забрана да напуска пределите на Република България освен с разрешение на прокурора. Разследването по случая продължава.

ОД МВР Хасково също съобщи за този инцидент:

Турски водач е бил ударен от свой сънародник и е починал след катастрофа на АМ “Марица“. На 3-ти в 18 часа на 58-ия километър в посока Харманли е възникнало произшествие с товарно "Волво“ с полуремарке, шофирано от 35-годишен от Турция.

Той е навлязъл в аварийната лента за движение и е блъснал спрялото там БМВ с водач 28-годишен турски гражданин, излязъл извън колата. Пострадалият е починал в линейката по време на транспортиране към МБАЛ "Хасково".

Униформените полицаи са установили, че пътници в леката кола са двама непълнолетни на 17 г. и 9 г., които са настанени в болницата без опасност за живота. Водачът на товарната кола е задържан до 24 часа по образуваното досъдебно производство.