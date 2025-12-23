ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Турски митничар бе затиснат на ГКПП Капитан Андреево-Капъкуле
Автор: Борислава Благоева 16:26Коментари (0)295
©
Турски митнически служител е пострадал тази нощ, вследствие на инцидент, при който е бил заклещен между два автомобила на ГКПП Капитан Андреево-Капъкуле на българо-турската граница, предава bursadabugun.

На кадри от охранителни кадри на граничния пункт, се вижда как митническият служител преминава между два автомобила, изчакващи проверка. В един момент шофьорът на намиращото се отзад превозно средство потегля рязко напред и заклещва мъжа между предния капак на своя автомобил и багажника на колата пред него.

След инцидентът пострадалият митнически служител и откаран веднага в болница в Одрин, а шофьорът на предизвикалия инцидента автомобил, който според агенцията е турски гражданин, живеещ в Западна Европа, е бил отведен в полицията, за да даде показания.

При разпита си и водачът е заявил, че е объркал педалите и погрешка е натиснал газта, вместо спирачката.

След инцидента властите са започнали цялостно разследване въз основа на записи от камери, технически анализи и показания на свидетели.


Още по темата: общо новини по темата: 482
23.12.2025 Създателят на Call of Duty загина при жестока катастрофа
22.12.2025 Актьорът Джеймс Рансън е намерен мъртъв
21.12.2025 Почина първият преводач на книгата "Хобит"
21.12.2025 Конгресмен иска незабавно разследване около смъртта на българин в затвор в
САЩ
21.12.2025 Девет убити и 10 ранени след масова стрелба в Йоханесбург
19.12.2025 Разследват смъртта на българин, починал в затвор в САЩ
предишна страница [ 1/81 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
bTV премахна Цънцарова от лицата на телевизията
15:00 / 23.12.2025
МС одобри капиталово участие в съвместно дружество за завод за бо...
14:41 / 23.12.2025
Дневните пари при командироване в страната ще станат 22 евро от 1...
13:27 / 23.12.2025
Правителството промени размера на законната лихва по просрочени п...
13:23 / 23.12.2025
Промяна в списъка на пощенските станции, в които ще се обменят ле...
13:29 / 23.12.2025
Наш водещ: Ако законът не защитава такива индивиди, бих ги ликвид...
13:13 / 23.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП
Прекратяват плащанията с дебитни и кредитни карти на ПОС терминали в офисите на НАП
20:20 / 22.12.2025
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
Анна Цолова: Не си мислете, че хора като Мария Цънцарова ще си намерят работа лесно
10:12 / 23.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Тежка загуба за Джордж Клуни
Тежка загуба за Джордж Клуни
15:44 / 21.12.2025
Деканът на ФКМЖ за уволнението на Цънцарова: Липсата на позиция на Златимир Йочев засилва усещането за непрозрачност
Деканът на ФКМЖ за уволнението на Цънцарова: Липсата на позиция на Златимир Йочев засилва усещането за непрозрачност
12:28 / 22.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Световна черна хроника
България в еврозоната
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Цънцарова аут от bTV
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: