Турски митничар бе затиснат на ГКПП Капитан Андреево-Капъкуле

© Турски митнически служител е пострадал тази нощ, вследствие на инцидент, при който е бил заклещен между два автомобила на ГКПП Капитан Андреево-Капъкуле на българо-турската граница, предава bursadabugun.



На кадри от охранителни кадри на граничния пункт, се вижда как митническият служител преминава между два автомобила, изчакващи проверка. В един момент шофьорът на намиращото се отзад превозно средство потегля рязко напред и заклещва мъжа между предния капак на своя автомобил и багажника на колата пред него.



След инцидентът пострадалият митнически служител и откаран веднага в болница в Одрин, а шофьорът на предизвикалия инцидента автомобил, който според агенцията е турски гражданин, живеещ в Западна Европа, е бил отведен в полицията, за да даде показания.



При разпита си и водачът е заявил, че е объркал педалите и погрешка е натиснал газта, вместо спирачката.



След инцидента властите са започнали цялостно разследване въз основа на записи от камери, технически анализи и показания на свидетели.