Туристка от Великобритания: Обожавам това място!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:19
© bTV
Рекорден по брой нощувки и по-добър от предпандемичната 2019 г. - така хотелиери от "Слънчев бряг" и "Златни пясъци" определят летния сезон.

В последния празничен топъл уикенд туристи се очакват и по южното, и по северното крайбрежие.

Към края на септември "Слънчев бряг" изглежда идеалното място за морска почивка, от която се възползват не малко чужди туристи. 

"Обичам септември, защото всичко още е отворено, ресторантите работят, баровете работят, но не е чак толкова претъпкано, както през юли и август. А и за моята бледа ирландска кожа 25 градуса са много по-добре от 35 градуса", споделя Том Фингърсън, турист от Ирландия.

Летовници има и на плажа, и край басейните.

"Ние сме ресторантьори – работим юли и август, почиваме септември. И отиваме там, където още има слънце. Не много далеч и да е слънчево", казва Бернадет Томас, туристка от Белгия.

"Аз лично предпочитам да лежа на хладно край басейна… Харесват ни и туристическите разходки - вчера бяхме в Несебър", посочва Ан – туристка от Великобритания пред bTV.

Повечето бази в най-големия ни морски курорт остават да работят до края на септември. В този хотелски комплекс на късното слънце се радват 1800 туристи – предимно англичани, поляци и германци.

"Базата е на 85 % пълна, което за това време на сезона е доста добър резултат. Рекорден по отношение на заетост спрямо миналата година, сумарно отчитаме 3% ръст на нощувките", казва Христо Караилиев, управител на хотелски комплекс.

"За 11-и път идвам тук. Лятото бях с партньора ми и детето, сега през септември съм с приятели. Обожавам това място - хората са прекрасни, има чудесни забавления, няма как да бъде по-хубаво", споделя Кристин, туристка от Великобритания.

"Сезонът може да отчетем като успешен и той се развива напълно по нашите очаквания. В началото на сезона ние очаквахме подобен на миналогодишния, с лек ръст, в рамките до 10 %. Това, което виждаме от статистическите данни, които са излезли към момента, напълно потвърждава това", коментира Стефан Георгиев – председател на Бургаска регионална туристическа камара.

Великобритания и Полша, Чехия, Германия и Израел са държавите, от които това лято са дошли най-много туристи.

"Полетите от Полша ще продължат до края на октомври, полетите от Великобритания до средата на октомври", посочва Стефан Георгиев.

След това летището в Бургас затваря за планиран ремонт до края на април.  

Добър сезон изпращат и по Северното Черноморие. В 4-звезден хотел в "Златни пясъци" отчитат юли и август сходни на миналата година, но много силен месец юни.

"Успяхме да преодолеем всички трудности. С една доста добра заетост, даже може би малко над очакванията ми", казва Ясен Щерев, управител на хотел.

Най-голям дял на север имат туристите от Румъния, следвани от други страни от Източна Европа.  

"Има едно завръщане на туристи, преоткриване на Златни пясъци. Другата положителна новина е, че вече и български туристи почнаха да преоткриват нашето Черноморие, Северното Черноморие", коментира Станислав Стоянов, зам.-председател на Съюза на хотелиерите-Златни пясъци.

Ръст има и при летовниците от Германия, които през последните години почти бяха загубени.

"Тези хотели, които се ориентираха към немския пазар, отчитат ръст от 40% повече немски туристи в сравнение с миналата година. Тази година, според мен, в края на октомври ще отчетем, може би, достигане като брой нощувки равнището от 2019-а", казва Стоян Маринов, Варненска туристическа камара.

С края на лятото не идва краят на сезона на една от най-атрактивните атракции край Бургас – остров Света Анастасия. 

"До края на септември и в октомври ни стават 30 бракосъчетания на острова, както и на Ченгене скеле… а бе, прекрасни гости и хубав сезон изкарахме. Продължаваме обаче - поне до първите дни на януари", казва Павлин Димитров – управител на остров Света Анастасия.

Вече са в ход ранните записвания за следващото лято. С до 10 % увеличение, за момента.


