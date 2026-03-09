ЗАРЕЖДАНЕ...
Турист загина в района на Мальовица, приятелят му го е реанимирал сам
Времето в района е добро, позволява използването на помощ по въздуха и дежурният в ЦДП взема решение незабавно да активира въздушна линейка. Около 13:10 ч. той се обажда на тел. 112, като информира оператора, че поради спешното състояние на пострадалия турист ще е необходимо задействането на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха (ЦСМПВ) за разрешение за полет. Веднага след това, в 13:15 ч., информира и екипа на ПСС в района на кк Мальовица, откъдето към мястото на инцидента незабавно тръгва дежурен спасител с моторна шейна, който носи дефибрилатор и медицинско оборудване за спешни реанимационни действия.
Заради подходящото за туризъм време в района на нещастието е имало доста хора, част от които планински спасители от отрядите на ПСС в Пловдив, Пирдоп и София, които се отправят към мястото на нещастието за съдействие в реанимационните действия и транспорта впоследствие.
В 13:21 ч. инцидентът е отразен на терминала на системата 112. В 13:24 ч. е осъществена връзка с оказващия помощ на терен, взети са координати и е уточнено състоянието на пострадалия. В 13:30 ч. е осъществена конферентна връзка с дежурния в ЦДП на ПСС и дежурния екип в ЦСМПВ, в който са уточнени телефони за връзка и координати на мястото на нещастието. В 13:35 ч. дежурният в ЦСМПВ осъществява връзка с планински спасител, който пристига междувременно на мястото на нещастието, за уточняване на текущото състояние на пострадалия. В 13:38 ч. дежурният екип на ЦСМПВ взема решение за активиране на въздушна линейка, за което информира оперативната централа на България Хели Мед Сървиз по надлежния ред.
Междувременно, в 13:50 ч., към тях е подадена от ЦДП на ПСС информацията за координати и метеорологична обстановка, заедно със снимков материал на мястото на нещастието, за максимално добра преценка на терена и условията. В 14:18 ч. хеликоптерът излита, с прогнозно време за полет 20 мин. до мястото на нещастието. Каца в 14:50 ч., медицинският екип установява смъртта на пострадалия турист в 15:02 ч., след което машината се прибира в базата си, където каца в 15:54 ч.
Починалият турист е подготвен за наземен транспорт с импровизирани средства до място, откъдето би могъл да бъде прехвърлен на влечка за транспорт с моторна шейна.
Проведен е разговор с екипа на България Хели Мед Сървиз за евентуално транспортиране на тялото до по-ниска част на планината, с оглед на съхраняване здравето и намаляване на рисковете на планинските спасители и планинарите, участвали в транспорта, както и в запазване на достойнството на починалия турист, имайки предвид възможностите за транспорт с импровизирани средства. Такова съдействие е отказано, като екипа се позовава на протокола за действие на ХЕМС, което е фактически, но не и морално правилно в текущата ситуация.
