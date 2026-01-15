Търговец сам откри фалшифи 100 евро и мъжете, които са му го пробутали

© Собственик на магазин в Казанлък успя сам да открие и хвана двама фалшификатори на банкноти от 100 евро, които били с доста добро качество. Магазинерът се е усъмнил в хартията на банкнотата при допир, като всички останали знаци са били на лице.



След ходене в полицията няколко пъти собственикът се е принудил да публикува видео в социалните мрежи, с помощта на което гражданите са се отзовали и са разкрили буквално за два часа престъпниците.



Единият дори е отишъл в магазина да се извини и всъщност е разказал каква точно е схемата. От думите му магазинерът е научил, че общо 4 лица са закупили от София доста добро копие на фалшивите евро банкноти и са ги разпространявали в определени часови диапазон и в определени зони на страната.



До този момент по думите на потърпевшия полицията не е реагирала и на този му сигнал. Прокуратурата води разследване и се проследява пътят на парите, откъде са тръгнали, за да се разплете схемата, информира Nova.