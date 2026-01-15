ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Търговец сам откри фалшифи 100 евро и мъжете, които са му го пробутали
След ходене в полицията няколко пъти собственикът се е принудил да публикува видео в социалните мрежи, с помощта на което гражданите са се отзовали и са разкрили буквално за два часа престъпниците.
Единият дори е отишъл в магазина да се извини и всъщност е разказал каква точно е схемата. От думите му магазинерът е научил, че общо 4 лица са закупили от София доста добро копие на фалшивите евро банкноти и са ги разпространявали в определени часови диапазон и в определени зони на страната.
До този момент по думите на потърпевшия полицията не е реагирала и на този му сигнал. Прокуратурата води разследване и се проследява пътят на парите, откъде са тръгнали, за да се разплете схемата, информира Nova.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Кадър показа мащаба на протеста за машинен вот
20:52 / 14.01.2026
Ивайло Мирчев: Протестите ще продължат, това е правилният подход
22:29 / 14.01.2026
Румен Радев: Без честни избори няма държава!
19:22 / 14.01.2026
Започна поредният протест, искането е за честни избори и машинен ...
18:46 / 14.01.2026
Борисов: ГЕРБ подкрепя предложените промени в Изборния кодекс
18:57 / 14.01.2026
Голям пожар в текстилно предприятие
18:46 / 14.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Най-после има повод да празнува, честито!
15:39 / 13.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
Ген. Гяуров: България се намира в опасна ситуация
13:20 / 13.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS