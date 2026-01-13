Търговци в един от най-посещаваните туристически обекти в България повишиха двойно цените

© Рязко поскъпване на стоки и услуги след Нова година предизвика коментари сред посетители на Рилския манастир и в Кюстендил. Туристи сигнализират, че мекица, продавана в пекарна до Самоковската порта на Светата обител, е поскъпнала от 1 лев преди празниците на 1 евро след 3 януари, предава БНР.



От Националната агенция за приходите заявиха, че към момента при тях не е постъпвал официален сигнал за подобна промяна в цената. Ана Митова от пресцентъра на НАП коментира, че при потвърждение на информацията ще бъде разпоредена проверка.



Подобни реакции има и в Кюстендил във връзка с цените на ски услугите в Осоговската планина. По данни на местни жители, до 31 декември дневната ски карта е струвала 30 лева, а след Нова година цената е обявена като 30 евро.



От екипа на ски центъра обаче уточниха за БНР, че актуалната цена на дневната карта е 20 евро. Оттам допълниха, че в момента двете писти не работят с пълен капацитет. При пускането им в максимален режим е възможно да бъде извършена корекция на цените, посочи служител на базата.



Случаите отново повдигат въпроса за спекулативно повишаване на цените и за контрола върху търговските практики в туристическите райони.







