ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Търговци в един от най-посещаваните туристически обекти в България повишиха двойно цените
От Националната агенция за приходите заявиха, че към момента при тях не е постъпвал официален сигнал за подобна промяна в цената. Ана Митова от пресцентъра на НАП коментира, че при потвърждение на информацията ще бъде разпоредена проверка.
Подобни реакции има и в Кюстендил във връзка с цените на ски услугите в Осоговската планина. По данни на местни жители, до 31 декември дневната ски карта е струвала 30 лева, а след Нова година цената е обявена като 30 евро.
От екипа на ски центъра обаче уточниха за БНР, че актуалната цена на дневната карта е 20 евро. Оттам допълниха, че в момента двете писти не работят с пълен капацитет. При пускането им в максимален режим е възможно да бъде извършена корекция на цените, посочи служител на базата.
Случаите отново повдигат въпроса за спекулативно повишаване на цените и за контрола върху търговските практики в туристическите райони.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1758
|предишна страница [ 1/293 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Слави Трифонов гневен на македонците: Точно това заслужавате
09:00 / 13.01.2026
Българка, участвала в мащабна престъпна схема за милиони, отново ...
08:56 / 13.01.2026
Минусови температури в абсолютно цялата страна тази сутрин
08:35 / 13.01.2026
Ръст на заболелите от грип! Лекар: Човек почти не може да стане о...
08:20 / 13.01.2026
Празник е! Ето какво трябва да направите 7 пъти на този ден
07:40 / 13.01.2026
Координационният център за еврото с последни данни за ценовата ди...
07:40 / 13.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Галена срина рейтинга на bTV
22:45 / 11.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
10:48 / 11.01.2026
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
15:23 / 11.01.2026
Екстремен студ в Европа, измериха минус 40 градуса
22:44 / 11.01.2026
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
11:10 / 11.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS