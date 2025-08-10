ИЗПРАТИ НОВИНА
Труп в бял плат, завързан с каменни блокове, изплува на брега в Бургас
Автор: Георги Кирилов 12:07Коментари (0)549
© Plovdiv24.bg
Свидетел разпространи в социалните мрежи ужасна картина на мъртво куче, увито в бял плат и завързано с каменни блокове. 

"Днес изплува на плажа в Бургас, навярно от Поморие или Черноморец. Сигнализира се на 112 и на общински служби... Идеята тук е да се намери кое е кучето и кой би могъл да го стори", каза очевидец във Facebook.

"Не мога да повярвам, че съществуват някъде такива изроди!!! Това е толкова жестоко, че не ми го побира акълът! Горкото животинче", пишат други хора под публикацията. 

"Фокус" припомня, че жестокостта над животни ескалира драстично през последните месеци. Миналата седмица съдът в Тетевен определи "домашен арест“ за 39-годишен мъж, убил с метална бухалка куче.







