Тротинеткаджия: Не знаех, че има такава глоба
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:19Коментари (0)700
© NOVA
100 лева глоба за неправилно пресичане грози пешеходците от 7 септември насам. В столицата вече има над 300 глобени, а в цялата страна проверените са над 13 хиляди. Пресичат ли правилно софиянци, провери Йоана Георгиева. 

Симона разказва, че понякога ѝ се случва да пресича извън пешеходната пътека. А Светослав Калчев споделя, че не го е правил, защото е много опасно.

Глобата за неправилно пресичане скочи двойно от 7 септември. Сега, ако пешеходец не пази правилата и бъде видян от зоркото око на полицията, ще трябва да се радели със 100 лева. Сред най-честите нарушения – пресичане извън пешеходната пътека. Нашият екип се натъкна на няколко такива пешеходци. 

"Сред останалите чести нарушения са пресичане на червен светлинен сигнал, внезапно изкачане на пътното платно, това е много опасно между паркирани автомобили", казва Виден Димитров – инспектор в СДВР, отдел "Пътна полиция"

Важно да се знае, че докато пресичаме е забранено – да говорим по телефона, да чатим или да бъдем със слушалки в уши или други разсейващи устройства.

"Има и забрана да се пресича непосредствено пред и зад автобус, тролейбус, трамвай, който е спрял на спирка", допълва инспектор Димитров.

В столицата с по 100 лева вече са се разделили над 300 пешеходци, хванати в нарушение.

"Разсейването, особено при пресичане, крие рискове и за да стигне законодателят до решение да въведе такава норма, означава, че е анализирана ситуацията на територията и то не само на страната", обясни комисар Мария Ботева, началник на отдел "Пътна полиция" в ГДНП.

По време на акция на СДВР нашият екип засне нарушител, който пресече на червено докато се вози на електрическа тротинетка.

"Преценил съм, че мога да премина и затова съм преминал. Не знаех, че има такава глоба, за първи път разбирам", обясни той пред NOVA.

Инспектор Димитров смята, че все още голяма част от хората не са запознати с новите санкции и затова често полицията прави предупреждения.

От началото на годината до юли загиналите пешеходци са 34, пътниците са 59, а водачите 146, сочи статистика на МВР за пътнотранспортния травматизъм. Пешеходци са били причина за настъпване на 59 тежки катастрофи с двама загинали и 60 ранени. Най-честата причина – внезапно изкачане на пешеходец на пътното платно. За сравнение нарушенията на водачи са довели до 169 тежки произшествия.







