ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Трима от четиримата младежи, обвинени за побой над директора на ОДМВР-Русе остават в ареста
Автор: Луиза Транчева 20:28Коментари (0)133
©
виж галерията
Трима от четиримата младежи, обвинени в нанасянето на побой над директора на Областна дирекция на МВР - Русе комисар Николай Кожухаров и неговия съсед Георги Димитров, остават в ареста, предаде кореспондент на "Фокус".  Състав на Апелативен съд - Велико Търново определи мярка за неотклонение "Домашен арест" за Кирил Гочев (18 г.), Виктор Иванов (19 г.), Жулиен Кязъмов (18 г.).

Мярката на последното момче - 15-годишния Станислав А. се гледа в този час при закрити врата, тъй като младежът е непълнолетен. 

По-рано през деня адвокатът на едно от момчетата - Кирил Гочев, адв. Георги Георгиев заяви, че основна вина за избухването на скандала има съседът на ст. комисар Кожухаров, който неправомерно спрял колата в която пътували четиримата младежи.

Решението на Апелативния съд е окончателно.


Още по темата: общо новини по темата: 38
12.09.2025 Кожухаров: Получих два удара и до мен беше лицето, което се возеше на предната седалка
12.09.2025 Доведоха в съда младежите, обвинени в побой над директора на ОДМВР -
Русе
12.09.2025 Съдът решава съдбата на побойниците над полицая
11.09.2025 Криминалист: Случаят с директора на полицията в Русе се превърна в поредната сапунена опера
11.09.2025 Слави Трифонов: Аз съм мафиот, чалгар и хетеросексуален селяндур, но няма да млъкна
10.09.2025 "Величие" с остра критика срещу МВР
предишна страница [ 1/7 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Ново развитие по случая с 4-годишната Ева и баща й
19:56 / 12.09.2025
Светофар до големи училища в Пловдив вече работи на три фази
17:39 / 12.09.2025
Съдът остави кмета на Варна Благомир Коцев в ареста!
16:50 / 12.09.2025
А1 приема предварителни поръчки за най-новите продукти на Apple
16:46 / 12.09.2025
Yettel стартира предварителните поръчки за новите модели iPhone, ...
16:50 / 12.09.2025
Лекар: Ваксините не предизвикват аутизъм! Това е огромна манипула...
16:05 / 12.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
09:02 / 10.09.2025
Иван Звездев вече не е готвач
Иван Звездев вече не е готвач
16:34 / 11.09.2025
Днес е ден за прошка и покаяние, честито на имениците
Днес е ден за прошка и покаяние, честито на имениците
06:55 / 11.09.2025
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г. 
БНБ: Внесете си левовете в кеш по картовите сметки до 01.01.2026 г. 
12:12 / 11.09.2025
Синоптикът Янков: Циганското лято започва от 26 октомври и продължава 20 дни
Синоптикът Янков: Циганското лято започва от 26 октомври и продължава 20 дни
11:33 / 11.09.2025
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
Едва на 41 години почина Петър Мойнов
16:32 / 11.09.2025
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
Мария Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:36 / 10.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Жестоко убийство на жена в Крайници
Простреляха близък съюзник на Доналд Тръмп
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: